C’est la Mercedes-AMG GT3 #4 de l’équipe Black Falcon qui occupait la tête de la course au moment de la neutralisation, et qui a finalement été déclarée vainqueur avec son quatuor de pilotes formé par le Britannique Ben Barker, l’Emirati Khaled Al Qubaisi, le Néerlandais Jeroen Bleekemolen et l’Allemand Manuel Metzger. On notera que ce dernier est d’ailleurs Suisse de naissance (de Frauenfeld), et qu’il a débuté sa carrière sous licence helvétique.

La Mercedes de tête a été classée devant l’Audi R8 LMS #88 de l’équipe Car Collection Motorsport (Breukers, Haase, Ortmann, Parhofer et Winkelhock), alors que le podium a été complété par une autre Audi, la #7 alignée par l’équipe MS7 by WRT, et confiée à l’équipage Saud Fahad Al Saud-Vergers-Vanthoor-Mies-Breukers.

Les pilotes suisses les mieux classés à l’issue de cette épreuve sont Rolf et Mark Ineichen, cinquièmes sur l’Audi R8 #31 du Team WRT qu’ils partageaient avec Mirko Bortolotti et Kelvin Van der Linden, après avoir momentanément occupé la première place.

Derrière les frères Ineichen, le Lucernois Adrian Amstutz a terminé sixième en compagnie de ses équipiers sur la Lamborghini Huracan GT3 Evo #77 du Barwell Motorsport, après avoir là aussi pointé brièvement en tête.

En GT3-AM, on retrouve des Suisses sur le podium puisque Ivan Jacoma, Maurizio Calamia et Stefano Monaco, épaulés par Roberto Pampanini et Mikkel Overgaard Pedersen, ont terminé troisièmes sur la Porsche 911 GT3-R #28 du Dinamic Motorsport.

Dans la catégorie tourisme, l’équipe suisse Autorama Motorsport a une nouvelle fois répondu présente, en positionnant sa Volkswagen Golf GTI TCR à la troisième place avec notamment Yannick Mettler et le jeune débutant Miklas Born. L’équipe de Wetzikon a placé sa deuxième Golf à la septième place, juste derrière la Cupra Topcar Sport où l’on retrouvait entre autres Fabian Danz et Ronny Jost.

De son côté, Rahel Frey a terminé à la huitième place du GT4 sur l’Audi R8 LMS GT4 #402 du Heide Motorsport, et Martin Kroll s’est classé 10e de cette même catégorie sur la BMW M4 GT4 #431 du Hofor Racing.

