Karen Gaillard prête pour ses débuts à Monza ce week-end

La jeune femme de Riaz, âgée de 18 ans, fera équipe avec un autre Suisse, Fabian Danz, ainsi qu’avec le pilote allemand Loris Prattes. Ensemble, ils disputeront l’épreuve dans la catégorie TCR, où l’on retrouvera également les deux Volkswagen Golf GTI TCR de l’équipe Autorama Motorsport, qui s’était imposée en TCR lors de la reprise au Portugal il y a quelques semaines.

Karen Gaillard s’apprête ainsi à lancer sa saison, pour des débuts différés en raison de l’arrêt des activités sportives en début d’année en raison de la crise du COVID-19. "Je suis impatiente de disputer cette course", a-t-elle confié à Motorsport.com Suisse. "Je me réjouis, c’est ma première épreuve d’endurance, j’ai vraiment hâte."

L’an passé, Karen Gaillard avait gravi les différents stades de la sélection Young Driver Challenge, pour faire partie des trois finalistes ayant chacun l’opportunité d’être évalués sur un vrai week-end de course, en championnat ADAC TCR en Allemagne. Engagée sur le Nürburgring, la seul féminine du trio – également composé de Mario Anderegg et James Bischhof -, avait impressionné en gérant les difficultés et en décrochant un bon top 10.

Elue gagnante de la sélection, Karen Gaillard bénéficiait d’un soutien financier et consultatif pour la saison 2020, qu’elle a choisi de disputer dans une série d’endurance.

"Evidemment, l’approche sera différente que le TCR l’an passé", poursuit-elle. "Il va falloir gérer des paramètres comme les pneus, l’essence, et surtout ne pas commettre de fautes."

Après une reprise des tests il y a deux semaines à Hockenheim sur la CUPRA TCR Topcar, c’est l’heure des grands débuts en course, sur une épreuve initialement prévue fin mars, mais reportée en raison du COVID-19.

Jeudi, Karen Gaillard a eu l’occasion de bénéficier d’une première petite mise en jambes lors de tests préliminaires sur le mythique tracé italien. "C’est un circuit spécial, avec de grandes lignes droites, des hautes vitesses, et de gros freinages", conclut-elle. "Du coup, trouver les bons points de freinages est très important. J’ai un peu pris mes repères lors des premiers tests, mais l’objectif sera d’aller chercher la performance lors des prochaines sessions."

"Mais l’objectif sera avant tout d’apprendre. Ce format de course nous donne la possibilité de rouler beaucoup, il va falloir emmagasiner un maximum de kilomètres, sans sortir de la piste."

"Bien sûr, je suis un peu stressée car ce sera une première pour moi. Mais j’ai beaucoup travaillé cet hiver, physiquement mais également mentalement. Le stress est là, c’est normal, mais il faut apprendre à le gérer et le transformer en énergie positive".