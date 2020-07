Lauréate de la sélection Young Drivers Challenge 2019, Karen Gaillard a été servie pour ses débuts dans le championnat 24H Series.

À 18 ans seulement, la jeune pilote de Riaz ne comptait pour expérience que ses deux courses sprint en ADAC TCR sur le Nürburgring à l'automne dernier, dans le cadre de la phase finale de la sélection YDC. Cette fois, elle découvrait l'approche d'un meeting d'endurance et d'une course de 12 heures, sur un circuit à hautes vitesse comme celui de Monza, toujours sous la houlette de l'équipe Topcar Sports.

Associée au Suisse Fabian Danz et au pilote allemand Loris Prattes, Karen Gaillard est montée en régime tout au long du week-end, avec une première prise de marques lors des essais libres du jeudi. "J'ai fait un quinzaine de tours lors de cette première journée", a-t-elle expliqué à Motorsport.com Suisse. "L'objectif était de reprendre mes repères dans ma voiture, de découvrir le tracé. Puis le vendredi, j'étais en piste pour les premiers essais officiels, où j'ai commencé à me caler pour gérer des paramètres comme les pneumatiques, l'essence, c'est une approche complètement différentes que les courses sprint.

Samedi, place aux qualifications, un exercice confié à Loris Prattes, qui installait la CUPRA #131 au sixième rang sur la grille de la catégorie TCR.

La course étant divisée en deux parties lors de ce week-end, avec un premier tronçon de quatre heures le vendredi, puis huit heures le samedi, Fabian Danz prend le départ lors du premier round. Au fil des tours, la CUPRA Topcar Sports remonte méthodiquement les positions, pour conclure à la troisième place après ces quatre premières heures de course. Karen Gaillard, elle, a pris son premier relais et a tenu son rang durant 1h15. "J'avais un peu d'appréhension avant de monter dans la voiture", continue-t-elle. "Mais c'est un sentiment de stress plutôt normal, et c'est passé une fois dans la voiture, où je me suis surtout appliquée à faire de mon mieux."

Le lendemain, la course repart pour huit heures, et Karen Gaillard prend le troisième relais de l'équipage. C'est le début d'une série de péripéties pour elle et son équipe. "Nous étions en bagarre pour la deuxième place en début de course quand la voiture a eu un problème d'autobloquant", explique cette dernière. "Du coup, la voiture était un peu moins performante, nous avons conservé la troisième place, mais nous ne pouvions plus lutter pour la deuxième position. J'ai pris le relais en troisième, et j'ai composé avec ce souci, lorsque l'alternateur a cassé à son tour. J'étais forcée de rentrer au stand."

Déluge à Monza

Là, alors que les mécaniciens de Topcar Sports s'activaient sur la CUPRA, un violent orage s'abattait sur l'autodrome de Monza. "C'était incroyable ! D'un coup, c'était le déluge et l'eau a envahi la pitlane, les mécaniciens travaillaient avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Ils ont quand même pu remettre la voiture en état, ils ont fait un travail incroyable dans ces conditions !"

La course allait pourtant être stoppée par un drapeau rouge en raison d'un véritable mur d'eau constitué dans la descente vers la chicane Ascari, des branches jonchant également la piste par endroit. L'épreuve reprenait une heure plus tard, et la CUPRA Topcar Sports concluait finalement avec la cinquième place des TCR (la 12e du général), Karen Gaillard ayant eu le loisir de passer la ligne d'arrivée, et le mérite de ne pas être allée à la faute durant ce meeting.

Je tire un bilan plus que positif de cette première expérience. Karen Gaillard.

"C'était vraiment un week-end incroyable", conclut-elle. "Je suis super contente. Nous n'avons pas pu faire de podium, c'est une petite déception, mais au moins nous sommes allés au bout. J'ai appris beaucoup avec l'équipe Topcar, et avec mes équipiers, je suis contente de ma progression. À la fin, j'étais de plus en plus détendue au volant, je tire un bilan plus que positif de cette première expérience."

Karen Gaillard attend désormais sa prochaine course, sur un format encore différent, avec les 24 Heures de Barcelone, du 4 au 6 septembre.

Nouveau podium pour Autorama Motorsports

Toujours dans la catégorie TCR, on notera la deuxième place d'une autre équipe suisse, habituée de la discipline, Autorama Motorsports by Wolf-Power Racing, avec la Volkswagen Golf TCR des Suisses Yannick Mettler et Miklas Born associés à l'Allemand Constantin Kletzer, malgré une sortie de route à 20 minutes de la fin et une voiture endommagée en fin de course. La deuxième Golf Autorama a conclu au sixième rang.

Grégoire Saucy en piste

Enfin, un autre jeune talent suisse étant en action à Monza. Animateur des Toyota Racing Series cet hiver, Grégoire Saucy débutait en Formule Renault Eurocup. Roulant sous les couleurs de l'équipe français ART Grand Prix, ce dernier a enregistré une 11e et une 8e place lors de ce premier rendez-vous de la saison.