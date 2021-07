Dans les coulisses de l'ETCR

Cette saison, CUPRA dispose d'un line-up de luxe en WTCR, avec l'équipe hongroise Zengo Motorpsort qui aligne Mikel Azcona, Jordi Gené, Rob Huff et Bence Boldizs. Les deux pilotes espagnols sont également engagés dans le championnat Pure ETCR, accompagnés de Mattias Ekström et Daniel Nagy.

La marque espagnole a obtenu ses premiers points lors des premières courses du WTCR au Nürburgring et à Estoril, malgré quelques problèmes rencontrés. En Pure ETCR, le championnat se déroule pour le mieux puisque la CUPRA e-Racer est devenue la voiture à battre. Azcona est entré dans l'Histoire sur le circuit de Vallelunga en remportant la première épreuve du championnat de voitures de tourisme multimarques 100% électriques. Ekström est également monté sur le podium, tandis que Gené et Nagy ont terminé quatrième et sixième.

Avant le premier rendez-vous en Italie, les pilotes de l'équipe avaient mené un programme d'essais intense et celui-ci commence à porter ses fruits. "On a fait pas mal de tests avant la première course, surtout ici, en Italie, où il fait très chaud", explique Ekström. "Les pneus ont besoin d’un traitement spécial pour rester performants. Avec les gars de CUPRA, on investit aussi beaucoup d’efforts dans le travail de mise au point pour essayer de trouver le meilleur équilibre."

"En ce qui me concerne en tant que pilote, j’ai acquis une bonne expérience l’an dernier en rallycross, parce que sur les courses sprint il faut être à fond dès le premier virage, mais aussi avoir un super bon spotter dans les oreilles pour indiquer où sont les autres concurrents. Je me sens donc prêt !"

Six ans après sa dernière saison complète, l’équipe CUPRA a ramené Jordi Gené à la compétition avec un double programme en WTCR et ETCR. Le pilote catalan a été impliqué dans le développement de la CUPRA León Competición, mais l'e-Racer s'est avéré être compétitif dès le départ.

"Pour moi, la principale différence entre le Pure ETCR et une voiture de tourisme à combustion classique c'est surtout le poids", explique-t-il. "C'est ce qui la rend vraiment différente. Cette voiture électrique pèse 350 kg de plus, et c'est vraiment perceptible. Nous avons des batteries qui sont très lourdes, nous avons le moteur, les onduleurs... Il y a beaucoup de pièces sur une voiture électrique qui la rendent plus lourde."

"Mais d’un autre côté, cela nous donne une grosse accélération. Même si la vitesse est plus faible dans les virages, en ligne droite nous rattrapons tout ce temps que nous avions perdu. L'accélération, la ligne droite, disparaissent donc vraiment. C'est une accélération très surprenante et c'est ce qui fait la plus grande différence."

CUPRA est officiellement née comme une marque indépendante de SEAT en 2018 et l'électrification est au cœur de sa production de véhicules en série. "Cupra est une marque née au XXIe siècle et nous voulons contribuer à réinventer l'avenir de la course. Pure ETCR signifie électrification", remarque Xavi Serra, directeur technique de CUPRA Racing.

Au siège de SEAT, on est ravi du travail effectué par CUPRA en course et on espère en tirer parti dans les voitures de route. "L'équipe a développé une superbe voiture et nous l'avons proposée pour l'ensemble du championnat. Maintenant nous courons à Vallelunga, et c'est vraiment excitant", note Werner Tietz, vice-président de la R&D chez SEAT. "L'équipe se porte bien, et nous avons beaucoup appris, non seulement pour la course, mais aussi pour la production en série : comment améliorer la batterie, comment améliorer le groupe motopropulseur et le tout réuni, comment améliorer la voiture complète. Et cela vaut la peine de passer du temps sur les circuits."

