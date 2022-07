CUPRA se bat contre la chaleur pour marquer des points à Vallelunga en FIA ETCR

Le FIA ETCR s'est déroulé avec des températures dépassant les 40 degrés tous les jours sur le circuit italien. L'asphalte a enregistré des températures de 54 degrés lors des mesures effectuées par Autosport.

Avec la chaleur élevée néfaste pour les pneus, le manque d'adhérence et l'usure élevée des gommes ont eu deux effets : la voiture sortait facilement de la trajectoire et cela provoquait des crevaisons constantes.

Le vendredi, les équipes ont souffert de plusieurs crevaisons. L'asphalte et les vibreurs n'ont pas aidé à prendre soin des pneus, les pilotes devaient surveiller où ils allaient sur la piste et quelles contraintes ils imposaient aux pneus.

Les ingénieurs de l'équipe CUPRA EKS l'ont compris très vite.

"Nous avons été les premiers à avoir une crevaison et nous ne voulions pas être les derniers", a déclaré Xavi Serra, directeur de CUPRA Racing. "Il était clair que nous allions beaucoup souffrir de la forte chaleur de la piste avec l'usure des pneus et le manque d'adhérence. Mais nous devons travailler avec ce genre de handicaps comme lorsque nous avons de la pluie ou des conditions de froid extrême."

Photo by: SEAT

Dans un championnat comme celui-ci, où les courses de qualifications déterminent les points possibles, il est très important de terminer chaque manche. Une voiture qui ne marque pas de points est décisive dans la somme finale du dimanche. Il est important de se rappeler que le pilote qui gagne la finale n'est pas celui qui a terminé premier de la dernière manche, mais celui qui a marqué le plus de points tout au long du week-end dans ses groupes respectifs.

"Le rythme au départ n'était pas ce que nous aurions souhaité, nous avons eu deux crevaisons avec nos deux voitures qui nous ont mis à la dernière place dans deux courses ainsi que quelques sorties de piste", a déclaré Serra. "Grâce au travail de toute l'équipe d'ingénieurs, nous avons découvert certains endroits de la piste où les pneus étaient plus exposés au risque de crevaison."

Cette information a été transmise aux pilotes afin qu'ils puissent éviter de passer par ces endroits comme ils le font habituellement et prendre des précautions supplémentaires sur le reste du circuit.

En conséquence, l'équipe CUPRA EKS a adopté une stratégie conservatrice et moins risquée que lors des autres courses de la saison, une décision qui a pu sembler mauvaise sur le moment, mais qui s'est avérée être la bonne.

Photo by: SEAT

Un exemple clair a été le malheureux accident de Bruno Spengler dans l'une des dernières courses, où un de ses pneus a explosé et sa Romeo Ferraris a percuté les barrières dans une zone où la vitesse atteint 200 km/h.

Le résultat de l'accident a privé le Canadien de points et son coéquipier n'a pas pu participer à la course car ils partageaient la voiture, celle-ci étant irréparable à temps pour la dernière manche. Plus tard, l'équipe italienne a retiré sa deuxième voiture de la deuxième finale pour protester contre le manque de sécurité de ses pilotes avec ces pneus.

Il appartenait à chaque équipe de prendre ses propres décisions face au problème, et lors de la deuxième finale, sans Maxime Martin – vainqueur à Zolder – et Giovanni Venturini – coéquipier chez Romeo Ferraris, les deux Hyundai et les deux CUPRA EKS ont adopté des stratégies différentes.

Alors que l'équipe espagnole s'en tenait à l'idée de ne pas prendre trop de risques, Nicky Catsburg et Jean-Karl Vernay ont choisi de pousser leurs voitures à la limite.

"Comme convenu lors de la réunion d'avant-course avec les pilotes, nous avons décidé de rallier l’arrivée. Les troisième et quatrième places en finale étaient également bonnes pour nous, nous ne voulions pas avoir un accident comme celui de Bruno et perdre des points", a expliqué Serra à propos de la stratégie de CUPRA.

Photo by: SEAT

Tom Blomqvist et Mattias Ekstrom ont tous deux pris un bon départ pour séparer les deux Hyundai, et ont atteint certains endroits du circuit sans freiner brusquement ou pousser dans les parties les plus critiques de la piste, où les charges sur les pneus sont élevées à haute vitesse.

C'est précisément ce qui est arrivé à Vernay, qui a dû freiner légèrement pour éviter d'entrer en collision avec les CUPRA, alors que Catsburg s'échappait en tête en attaquant plus fort.

Dans le dernier tour, avec un léger avantage sur les trois autres voitures en piste et à quelques virages de l'arrivée, Catsburg a été victime d'une crevaison qui l'a contraint à l'abandon, permettant à Ekstrom de prendre la tête et de remporter la Super Finale Pool Furious devant Blomqvist et Vernay.

Après la course, la plupart se lamentaient sur leur chance concernant les crevaisons, mais le patron de CUPRA, Xavi Serra, a minimisé l'importance de la chance.

"Ce n'est pas de la chance. Nous avons suivi une stratégie stricte pour garder les voitures sur la piste", a déclaré Serra. "Nous avons été les premiers à avoir une crevaison et nous ne voulions pas être les derniers."

Photo by: SEAT