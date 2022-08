Gino Rea a "ouvert les yeux" et bougé bras et jambes

Hospitalisé depuis une semaine et sa terrible chute lors des essais des 8 Heures de Suzuka, Gino Rea souffre selon un message publié mardi dernier par sa famille d'une commotion cérébrale, de "blessures sérieuses à la tête" mais aussi à la clavicule. Après une vive inquiétude dans les heures qui ont suivi l'accident face à l'absence de nouvelles, les choses semblent désormais prendre une tournure positive.

Ainsi, jeudi, sa famille avait déjà publié un nouveau message pour indiquer que des signes encourageants étaient constatés pour le Britannique, notamment une "réduction du gonflement" cérébral et une condition "stable". Ce samedi, les choses semblent aller encore plus loin selon un message posté par ses proches, toujours via son compte Instagram officiel.

"[Nous] avons eu un bon message du docteur ce matin", peut-on y lire avant que le message en question ne soit cité : "Sa condition ce matin était stable. Une fois que nous avons réduit la dose d'anesthésiant, il a ouvert les yeux et a très rapidement établi un contact visuel. Sous notre direction, il a pu tenir sa main. Pour garantir sa sécurité, nous lui avons administré un sédatif qui l'aidera à se rétablir."

Puis le message de ses proches se poursuit : "Elaine, Shannon et Peter lui ont rendu visite aujourd'hui, ainsi qu'Isabella et moi, il a ouvert les yeux pendant de courtes périodes et a secoué ses jambes et bougé ses bras à plusieurs reprises. Ça va dans la bonne direction. De nouveau, merci pour tout votre soutien."

