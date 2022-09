Gino Rea souffre de pertes de mémoire

Gravement blessé dans une chute survenue lors des essais libres des 8 Heures de Suzuka, le 6 août dernier, Gino Rea est rentré en Angleterre en début de semaine. Le pilote de 32 ans a échappé au pire mais il fait désormais face à une longue et difficile convalescence. Sa famille a en effet révélé l'étendue de ses blessures, qui n'avaient pas été entièrement précisées ces dernières semaines. Surtout, elle a lancé un appel au dons pour financer la rééducation du champion, à qui les médecins ont diagnostiqué une lésion axonale diffuse. La mémoire du Britannique est ainsi affectée et la récupération, totale ou partielle, encore incertaine.

Lorsque la famille de Gino Rea a été informée de son accident et du coma dans lequel il a été plongé pendant une semaine, elle a appris qu'en plus de son traumatisme crânien, il souffrait d'une fracture des vertèbres C2 et C7, de la clavicule gauche, d'une côte, et qu'il présentait des contusions aux poumons. Au fil des jours, le pilote a présenté des signes d'amélioration, a rouvert les yeux, a répondu aux sollicitations. "L'équipe de l'hôpital s'est dite stupéfaite par la manière dont il s'est rétabli en si peu de temps, attribuant cela à des années d'entraînement intensif et à sa très bonne condition physique", écrit sa sœur Shannon avant de donner des nouvelles toutefois un peu moins positives.

"On a diagnostiqué à Gino une lésion axonale diffuse, consécutive à l'impact de l'accident", précise-t-elle. "Il s'agit d'une lésion cérébrale complexe qui affecte les fonctions physiques, cognitives et émotionnelles. La mesure dans laquelle on se remet de ce type de lésion varie d'une personne à l'autre. Il est donc crucial pour nous de veiller à ce que Gino bénéficie d'une rééducation adaptée. Il pourrait lui falloir quelques mois ou même quelques années pour se remettre. Afin de lui donner les meilleures chances de se rétablir complètement, il aura besoin de cette rééducation intensive et constante."

"Les souvenirs nous façonnent et font de nous ce que nous sommes. Malheureusement, la mémoire à court et long terme de Gino a été grandement affectée. Une thérapie professionnelle est donc nécessaire pour qu'il retrouve cette mémoire. Nous espérons que les neuropsychologues pourront l'aider à se souvenir des étapes majeures de sa vie, comme le fait d'avoir piloté sa première moto à l'âge de 3 ans !"

La famille de Gino Rea a donc décidé de lancer un appel aux dons pour pouvoir financer les meilleurs soins de rééducation possibles.