Mahias associé à Rea et Lowes pour les 8H de Suzuka

Victimes de la pandémie de COVID-19 l'an dernier, les 8 Heures de Suzuka retrouvent leur place dans l'agenda cette année, avec une édition 2021 programmée le 7 novembre. Dernière manche du Championnat du monde d'Endurance, c'est aussi un rendez-vous à l'aura à part entière, centralisant les ambitions de toutes les marques japonaises.

Pour relever ce prestigieux défi, Kawasaki alignera cette année son binôme officiel du WorldSBK, le sextuple Champion du monde Jonathan Rea et Alex Lowes, associés à un nouveau venu en la personne de Lucas Mahias. Le Français dispute lui aussi le World Superbike, au sein du team Puccetti, et c'est à lui qu'est confié le troisième ticket de l'équipage, détenu lors de la dernière édition par Toprak Razgatlioglu, le Turc étant depuis parti faire les belles heures de Yamaha après une épreuve de Suzuka qui avait tourné à la polémique entre lui et le constructeur.

"Je suis heureux de faire partie de l'équipe d'usine KRT Kawasaki pour les 8 Heures de Suzuka", commente Lucas Mahias. "Courir au Japon est toujours quelque chose de très spécial, et les 8 Heures de Suzuka sont une course à la renommée mondiale. C'est vraiment bien de revenir à Suzuka après la pandémie de 2020. Pour tous les fans de Kawasaki, je promets que nous allons nous préparer au mieux et que je vais faire de mon mieux pour faire partie de l'équipe victorieuse à Suzuka."

Le constructeur défendra sa couronne avec cet équipage, formant celui qui est baptisé Kawasaki Racing Team Suzuka 8H. Jonathan Rea avait justement accompagné son retour à la victoire sur place en 2019, après avoir déjà remporté l'épreuve avec Honda en 2012. Alex Lowes, lui, compte trois succès, décrochés entre 2016 et 2018 avec Yamaha. La nouvelle Ninja ZX-10RR 2021 confiée à ce trio sera préparée par Provec, qui est également en charge de l'équipe officielle de la marque en WorldSBK.

"Les 8 Heures de Suzuka sont un événement mondial et elles mettent à l'épreuve non seulement l'endurance des pilotes durant de longues heures, mais aussi la résistance de la moto", souligne Guim Roda, team manager. "Je sais que les 8 Heures de cette année représentent un gros effort et l'implication de nombreuses personnes pour tenter de revenir à la normale après une année 2020 difficile marquée par le COVID-19 et une année 2021 de retour à la normale pas si facile. Nous soutiendrons donc pleinement cette épreuve pour nous assurer que le spectacle continue et nous travaillerons avec KHI afin d'obtenir le meilleur résultat, pour tous les fans et le monde entier."

La nouvelle date attribuée aux 8H de Suzuka place ce rendez-vous en fin de saison, une semaine avant la dernière manche WorldSBK prévue en Indonésie selon le calendrier actuel. Le nouveau circuit de Mandalika, qui doit l'accueillir, n'est toutefois pas encore homologué.