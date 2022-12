Valentino Rossi devient pilote BMW officiel

Au cours de sa carrière en MotoGP, Valentino Rossi s'est vu offrir quatre BMW, privilège accordé au pilote réalisant le plus de pole positions chaque saison. En 2023, l'Italien va devenir un pilote officiel de la marque. Sa prolongation en GT World Challenge Europe avait déjà été annoncée et son équipe, WRT, a décidé de quitter Audi pour s'associer à BMW. Le constructeur bavarois a par la suite proposé au septuple Champion du MotoGP d'intégrer son programme de pilotes officiels et il a accepté l'offre, qui ouvre la perspective de prendre part à des courses dans d'autres championnats. Une participation aux 12 Heures de Bathurst est déjà prévue.

"Je suis très fier de devenir un pilote BMW M d'usine et c'est une belle opportunité", se réjouit Valentino Rossi. "J'ai commencé la compétition sur quatre roues sérieusement l'an dernier et j'ai terminé ma première saison dans l'équipe WRT, avec laquelle je m'entends très bien. Je suis ravi que WRT ait choisi BMW M Motorsport comme nouveau partenaire."

"J'ai déjà eu la chance de tester la BMW M4 GT3 à deux reprises et la voiture donne de très bonnes sensations, je pense que nous pourrons être performants la saison prochaine. BMW M Motorsport m'a aussi offert l'opportunité de rouler avec deux très bons pilotes l'an prochain, Maxime Martin et Augusto Farfus. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à améliorer mais j'espère être au niveau et suffisamment rapide pour me battre pendant les week-ends de course."

La BMW M4 GT3 de Valentino Rossi en 2023

Une "légende vivante" rejoint BMW

En 2022, Rossi cumulait des participations en GTWCE Endurance, avec Frédéric Vervisch et Nico Müller, et GTWCE Sprint, uniquement aux côtés de Vervisch. Son meilleur résultat a été une cinquième place dans le deuxième championnat sur le circuit de Misano, qu'il a bien connu sur deux roues, et le GTWCE Endurance l'a vu disputer les 24 Heures de Spa, conclues à la 17e place du classement général. Son aura dans le monde des sports mécaniques et ces premiers résultats encourageants ont convaincu BMW de l'intégrer dans ses programmes officiels.

"Valentino Rossi n'a pas besoin d'être présenté", commente Andreas Ross, patron de BMW M Motorsport. "Il a écrit l'Histoire en étant l'un des pilotes les plus victorieux de l'Histoire en moto. Ses succès en piste et sa personnalité en font à juste titre une légende vivante. Mais Valentino a prouvé qu'il était également un excellent pilote sur quatre roues. Il a montré que la compétition automobile était devenue sa deuxième maison, et il met toute sa passion, son talent et son implication dans ce nouveau chapitre de sa carrière."

"C'est fantastique de voir Valentino rejoindre notre famille BMW M Motorsport comme nouveau pilote d'usine. Nous sommes vraiment impatients de travailler ensemble – bienvenue à bord Vale !"

Lire aussi : Ces cicatrices que Ducati a dû panser après le passage de Valentino Rossi