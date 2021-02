Live streaming - Les 4 Heures d'Abu Dhabi en direct

C'est en quelque sorte le deuxième acte du championnat 2021 de l'Asian Le Mans Series. Après deux épreuves disputées le week-end dernier à Dubaï, et toutes les deux remportées par G-Drive, les concurrents ont rendez-vous pour une double manche à Abu Dhabi.

La première des deux courses est à suivre en direct vidéo et en intégralité ce vendredi. Samedi, la deuxième course disputée sur le circuit de Yas Marina conclura cette mouture inédite et compacte du championnat asiatique d'Endurance.