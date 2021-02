Live streaming - Les 4 Heures de Dubaï en direct

Avec un format inédit ramassé en une semaine, la mouture 2021 de l'Asian Le Mans Series promet d'être intense. Quatre épreuves sont au programme, deux par week-ends, avec deux premiers rendez-vous ce week-end à Dubaï, puis deux autres à Abu Dhabi la semaine prochaine.

Au lendemain du premier acte, disputé samedi, Motorsport.com vous propose de suivre la deuxième course en direct et en intégralité, avec toujours 36 équipages au départ en LMP2, LMP2 Am, LMP3, GT et GT Am. L'épreuve sera une nouvelle fois d'une durée de quatre heures.