Stratège de Mercedes F1, James Vowles va piloter en Endurance

Le nom de James Vowles ne vous est peut-être pas étranger, mais si tel est le cas, c'est sans doute parce que vous êtes habitué à le croiser pour expliquer les stratégies mises en place par l'écurie Mercedes en Formule 1. L'ingénieur Britannique de 42 ans va toutefois s'offrir une parenthèse bien différente ces prochaines semaines puisqu'il participera au championnat Asian Le Mans Series en Endurance.

James Vowles partagera le volant d'une McLaren 720S GT3 engagée par l'équipe Garage 59 avec Manuel Maldonado, champion en LMP3 l'an passé, et le pilote danois Nicolai Kjaergaard.

Le championnat Asian Le Mans Series est composé de quatre courses de quatre heures organisées sur deux week-ends consécutifs, les 12 et 13 février à Dubaï puis les 19 et 20 février à Abu Dhabi, sur le circuit de Yas Marina. Ce format resserré et ce calendrier hivernal vont permettre au stratège de Mercedes de participer au championnat avant de se concentrer intégralement sur la saison 2022 de Formule 1.

James Vowles travaille à Brackley depuis le début des années 2000 et y a connu les périodes BAR, Honda, Brawn GP puis Mercedes. Il est l'un des hommes clés du succès rencontré par l'écurie au cours de l'ère hybride avec notamment huit titres mondiaux des constructeurs consécutifs à la clé, série en cours.

En Endurance, il intégrera un team Garage 59 qui a opté cette année pour la McLaren 720S après trois années passées à exploiter une Aston Martin Vantage dans différents championnats GT. L'autre voiture de l'équipe sera confiée à Marvin Kirchhöfer, Alexander West et Frank Bird.

"Je suis vraiment content des équipages que nous avons mis en place pour l'Asian Le Mans", se réjouit Andrew Kirkaldy, directeur de la structure. "Nous sommes aussi tous impatients de commencer avec la McLaren 720S, en espérant décrocher notre première victoire de la saison. Il est certain que ce sera également pratique d'avoir l'un des meilleurs stratèges de la Formule 1 dans l'équipe."

L'Asian Le Mans Series réunit un plateau composé de prototypes LMP2 et LMP3 ainsi que de GT. Ferdinand Habsburg, René Binder et Yifei Ye en sont les tenants du titre après leur succès obtenu l'an passé au volant de l'Aurus 01 de G-Drive Racing.

