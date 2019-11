Habitué de l’European Le Mans Series cette saison avec le Realteam Racing – la structure suisse a terminé au septième rang du championnat continental en LMP3 cette saison -, David Droux a abordé un nouveau challenge le week-end dernier en disputant les 4 Heures de Shanghai, manche d’ouverture de l’édition 2019-2020 de l’Asian Le Mans Series.

Le Graff Racing, partenaire technique du Realteam Racing en ELMS, ayant monté un programme dans la série asiatique cet hiver, David Droux – qui coache lui-même les pilotes du Realteam Racing en Ultimate Cup Series notamment -, a tout naturellement rejoint l’équipage déjà composé d’Eric Trouillet et d’un autre pilote suisse, Sébastien Page, afin d'épauler et conseiller ces derniers.

Quatrièmes des qualifications, les trois hommes se sont finalement classés troisièmes à l’issue des quatre heures de course, malgré un désavantage lié au règlement. En effet, alors que les pilotes Silver peuvent effectuer des relais allant jusqu’à 2h30 en ce qui concerne les équipages de deux, les Silver évoluant dans les équipages à trois n’ont droit qu’à 1h30. Pas facile dès lors pour les pilotes a priori les plus rapides de l’équipage de rattraper le retard.

Les troisièmes du LMP3, David Droux, Eric Trouillet, Sebastien Page, Norma M30, Graff Racing

"Dans ces circonstances, nous avons optimisé notre temps de roulage, et ce podium est une belle satisfaction", explique David Droux à Motorsport.com. "Nous sommes d’ailleurs le premier équipage à trois pilotes en LMP3, les deux premiers ont évolué à deux pilotes. C’était une bonne première expérience, et j’ai hâte d’être à la prochaine course, en janvier sur le nouveau circuit de The Bend Motorpark en Australie."

David Droux savoure cette opportunité qui lui est offerte, et qui lui permettra d’engranger un maximum d’expérience en vue de 2020.

"C’est un super programme pour cet hiver", continue-t-il . "Cela permet de rouler à une période où l’on a pas l’habitude de le faire, et de rester affûté en vue de la reprise de la saison prochaine."

La saison prochaine, justement, devrait repasser par du LMP3, toujours avec le Realteam Racing, une équipe à laquelle il est fortement lié, accompagnant lui-même les performances du directeur d’équipe et pilote Esteban Garcia, lequel s’est fixé les 24 Heures du Mans comme objectif ultime.

"Esteban veut faire Le Mans, mais il veut le faire bien », conclut David Droux. "C’est pour cela qu’il prend ses marques en LMP3 avant de passer en LMP2, puis de viser une place aux 24 Heures du Mans à plus long terme."

"Pour l’heure, il ne se sent pas encore prêt pour passer en LMP2, et repartira donc pour une nouvelle saison en LMP3, et je suivrai l’équipe dans cette voie l’an prochain."