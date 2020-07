Ainsi, ce fut au tour du concessionnaire Bugatti à Genève d’accueillir la dernière-née des ateliers de Molsheim, dans le cadre de la tournée européenne de ce monstre de puissance (et de technologie.

Disposant du bloc W16 de 1’500 chevaux de la Bugatti Chiron initiale, la Pur Sport affiche une perte de poids de 150 kg par rapport au premier modèle présenté par l’emblématique constructeur français.

Après l’Allemagne, après Zürich, et avant de poursuivre son chemin par la Belgique, la Bugatti Chiron Sport s’est ainsi offert un séjour sur les bords du Léman, dans le showroom de Bugatti Genève, où tout a été fait pour lui offrir un écrin digne d’elle.

La Bugatti Chiron Pur Sport à Genève Photo de: Bugatti

"Avec mon équipe, nous nous concentrons sur le fait d'être bien plus qu'un concessionnaire. Nous offrons un service de conciergerie privé pendant tout le processus de vente ainsi qu'après l'achat", explique le directeur général de Bugatti Genève Frédéric Manfrini.

"Le plus récent membre de la famille Bugatti est orienté vers l'agilité dans tous les sens du terme. Il repousse non seulement les limites de ce qui est physiquement possible, mais rend l'expérience de conduite émotionnellement tangible. Nous avons hâte d'offrir à nos clients cette expérience de conduite pure et émotionnelle avec une voiture aussi extrême que la Chiron Pur Sport."

La Bugatti Chiron coûtera trois millions d’euros hors taxes et sera limitée à 60 exemplaires. Sa production débutera au deuxième semestre 2020 dans les ateliers de Molsheim, à l’ouest de Strasbourg, en France.