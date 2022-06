Comment louer une voiture haut de gamme en 2022 ?

Les raisons de louer une voiture sont nombreuses. Acheter un nouveau véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, est un investissement. Surtout s’il s’agit d’un modèle haut de gamme ! Alors, quoi de mieux que d’avoir la possibilité d’essayer une nouvelle voiture, le temps d’une journée, d’un week-end ou même d’une semaine, pour se faire un avis ? D’ailleurs, pas besoin de prévoir un achat pour justifier une location : essayer une voiture pour se faire plaisir ou pour un événement particulier sont des raisons suffisantes.

De plus, la location d’un véhicule thermique peut également être une bonne méthode pour se faire plaisir lors d’une occasion particulière, sans pour autant s’engager dans l’achat d’un véhicule coûteux (aussi bien lors de l'acquisition que pour l’entretien, de plus en plus contraignant avec la hausse du prix de l’essence). Bref, vous l’aurez compris, les raisons pour louer une voiture sont nombreuses.

Mais alors, vers qui se tourner pour profiter d’une autre voiture ? Chez Roadstr, vous pouvez bénéficier d’un service de location entre particuliers, parmi une très large gamme de véhicules anciens, électriques, ou bien encore de sport… Porsche, Alfa Romeo, Alpine : la voiture que vous rêvez d’essayer s’y trouve forcément !

À l’image d’un service comme Airbnb, les loueurs et les locataires sont mis en relation pour une transaction simple et rapide. Une fois que vous demandez la location d’une voiture, le propriétaire du véhicule a 48 heures pour accepter votre requête. Grâce au système d’évaluation mis à disposition des clients, la qualité est assurément au rendez-vous (avec notamment 90% d’avis “excellents” sur Trustpilot). Vous souhaitez louer une voiture de sport pour vous faire plaisir le temps d’un week-end ? Une ancienne Jaguar, Mercedes ou Mustang pour un mariage ? Avec l’arrivée de l’été, l’occasion est idéale pour prendre le volant d’une décapotable et profiter de la route des vacances.

Et pourquoi pas une Tesla, pour enfin découvrir ces voitures pionnières qui intriguent tout le monde, à une époque où rouler en électrique n’a jamais été aussi avantageux ? Avec plus de 500 véhicules électriques (parmi les 2 000 disponibles actuellement sur le site), Roadstr est le leader de sa catégorie. Le meilleur choix pour découvrir les voitures électriques, avant d’éventuellement passer à l’achat. S’il s’agit de votre première expérience dans un tel véhicule, pas de panique : Roadstr propose un guide pour vous familiariser avec la conduite, et les propriétaires prendront le temps de vous expliquer le fonctionnement et la prise en main de leur bolide. Des Tesla Model 3, S, Y aux Porsche Taycan : même du côté de l’électrique, il y en a pour tous les goûts. Et le service est disponible partout en France, avec des loueurs aux quatre coins de l’Hexagone !

Du côté des tarifs, Roadtsr a cet avantage de mettre directement en relation le propriétaire et le locataire, ce qui réduit considérablement le coût. À titre d’exemple, une Porsche Cayman S de 300 chevaux vous coûtera 149€ pour la journée. Comptez moins de 80€ pour une Tesla Model 3. Des prix abordables pour des véhicules de ce standing et la qualité du service proposée. De plus, vous pouvez choisir de vous faire livrer votre véhicule (selon disponibilité du propriétaire). Les véhicules sont assurés par le propriétaire ou Roadstr directement (les conditions varient et sont annoncées sur les fiches de chaque véhicule disponible). En d’autres termes, les démarches sont simplifiées pour vous permettre de louer un véhicule en toute tranquillité !

Aujourd’hui, Roadstr mélange simplicité et expertise pour proposer un service direct et fiable aux utilisateurs. Quel que soit le véhicule recherché ou votre région, vous trouverez forcément un véhicule disponible qui correspond à vos attentes. Rendez-vous sur Roadstr pour louer votre première voiture !