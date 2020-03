Le Mondial de l'Automobile de Paris 2020 annulé !

Alors que l'on a appris ces dernières heures l'annulation du salon de Détroit 2020, c'est officiel et ça vient de tomber : le Paris Motion Festival 2020, nouveau nom donné au Mondial de l'Automobile de Paris, est officiellement annulé en raison de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus.

Dans un communiqué envoyé ce 30 mars en début d'après-midi, la direction explique :

"Au regard de la gravité de la crise sanitaire sans précédent face à laquelle le secteur automobile, frappé de plein fouet par l’onde de choc économique, joue aujourd’hui sa survie, nous sommes contraints d’annoncer que nous ne serons pas en mesure de maintenir dans sa forme actuelle le Mondial de l’auto à la porte de Versailles pour son édition 2020."

Seule petite consolation, c'est que comme le Mondial de l'auto 2020 devait changé de format cette année, avec une partie à la Porte de Versailles, et d'autres parties dispersées dans Paris, ces dernières pourraient quand même être organisées :

"Les parties Movin’On, Smart City et évènements hors-les murs ne sont pas, pour l’instant, remises en question. Nous étudions toutes les solutions alternatives en relation étroite avec nos principaux partenaires. La profonde réinvention de l’évènement que nous avons initiée, avec notamment une dimension de festival autour de la mobilité innovante, mais aussi un volet BtoB fort, pourrait en offrir l’opportunité."

Pour le moment nous n'avons pas plus d'informations sur une éventuelle organisation mais la direction de l'événement précise qu'elle continuera à nous tenir informé des décisions qui seront prises. Et donc si oui ou non il y aura des événements annexes.

