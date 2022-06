Newey va concevoir la première hypercar 100% Red Bull

Red Bull a dévoilé un nouveau projet pour produire une hypercar, dont la conception et le développement seront intégralement assurés en interne, à Milton Keynes, sous la houlette du directeur technique en chef, Adrian Newey. L'ambition est de sortir 50 exemplaires de cette auto exceptionnelle à deux places, dont la valeur avoisinera les six millions d'euros et qui sera destinée à un usage sur piste avec un esprit résolument tourné vers la quête ultime de performance. La production de ce modèle, baptisé RB17, est prévue pour 2025.

Cette hypercar sera propulsée par un moteur V8 hybride capable de développer plus de 1100 chevaux. Le châssis sera conçu autour d'une structure entièrement en carbone et intégrera l'effet de sol pour générer un maximum d'appui aérodynamique. Les détails techniques les plus avancés seront dévoilés ultérieurement.

"La RB17 marque une étape importante dans l'évolution de Red Bull Advanced Technologies, désormais entièrement capable de créer et de produire une voiture de série sur notre campus Red Bull Technology", se réjouit Christian Horner, directeur de Red Bull. "De plus, la RB17 sera la toute première voiture portant le nom Red Bull à être disponible à l'achat pour les collectionneurs."

Ces dernières années, Adrian Newey a déjà travaillé sur un premier projet d'hypercar, dans le cadre d'une association entre Red Bull et Aston Martin pour faire naître la Valkyrie. Cependant, il s'agira cette fois d'une auto 100% Red Bull, visant à démontrer le savoir-faire technologique de l'entreprise, qui a récemment mis sur pied son propre département moteur.

"La RB17 distillera tout ce que nous connaissons de notre conception de Formule 1 victorieuses, avec des niveaux extrêmes de performance pour une voiture biplace sur piste", souligne Adrien Newey. "Animée par notre passion pour la performance à tous les niveaux, la RB17 repousse les limites du design et de la technique bien au-delà de ce qui était jusqu'à présent accessible aux passionnés et aux collectionneurs."

Les futurs acquéreurs de ce modèle d'exception auront également accès aux installations de simulation de Red Bull ainsi qu'à un programme de développement de l'auto et à de l'accompagnement en piste.

