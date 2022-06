Pneus 4 saisons : comprendre, choisir, utiliser

Vous avez peut-être déjà entendu parler de pneu 4 saisons ou "toutes saisons". Ils apparaissent comme le compromis idéal pour rouler en sécurité, et ce, avec un minimum de contraintes.

Ces types de gommes ont été conçus afin d’apporter une alternative polyvalente aux pneus hiver et aux pneus été. En effet, les pneus toutes saisons permettent ainsi de rouler pendant toute l’année, mais aussi d'être dans les règles concernant les nouvelles obligations d'équipement des véhicules en période hivernale dans les zones montagneuses.

Quels avantages pour les pneus 4 saisons ?

Dans les faits, les pneus 4 saisons bénéficient d'une meilleure accroche en hiver comparé aux pneus été. A contrario, ils offrent aussi de meilleures performances sur des routes sèches comparés aux pneus hiver. Ainsi, ces gommes allient deux qualités antinomiques et s'avèrent être d'excellents compromis pour ceux ne souhaitant pas passer par la case "garage" à chaque entrée et sortie d'hiver.

Cependant, précisons qu’un pneu 4 saisons n’est pas plus performant qu’un pneu été en été, ni qu’un pneu hiver en hiver. En cas de fort épisode neigeux, un pneu 4 saisons ne sera pas aussi performant qu'un pneu hiver. Cependant, certaines gommes toutes saisons se débrouillent mieux que d'autres dans certaines conditions. "Nous sommes toujours en croissance à 2 chiffres sur ce segment des pneus toutes saisons homologués hiver depuis le lancement du CrossClimate par Michelin en 2015" pour Kevin Castelain, Directeur Marketing & Adjoint de Direction de Pneus Online.

Il existe plusieurs types de pneus 4 saisons. Habituellement, ce type de gomme possède une sculpture assez similaire à celle d’un pneu hiver. Il présente ainsi plusieurs rainures qui sont plus prononcées au niveau de sa partie centrale, permettant de mieux évacuer l'eau et d'avoir plus d'accroche sur des surfaces à l'adhérence précaire. Néanmoins, un pneu 4 saisons, pour être aussi efficace en été, est composé de moins de silice. Ainsi, le pneu est moins tendre et l'adhérence est aussi moins bonne par rapport à un vrai pneu hiver.

Les deux types de pneus 4 saisons

Concernant le choix d’un pneu 4 saisons, ce type de gomme se décline en deux catégories : les "M+S" (Mug and Snow ou boue et neige) et les "3PMSF" (3 Peaks Mountain Snow Flake). Pour les distinguer, il suffira simplement de lire le marquage au niveau du flanc du pneu.

Le marquage "M+S" est symbolisé par un flocon à l’intérieur d’une montagne avec un pic. Pour faire simple, ce sera le pneumatique 4 saisons le moins efficace l'hiver et, logiquement, le plus à l'aise l'été. Ce marquage indique que le pneu n’a été soumis à aucun test, ni à aucune validation officielle. Le pneu peut rouler dans des conditions difficiles avec peu de neige.

Le marquage "3PMSF" est symbolisé par un flocon à l’intérieur d’une montagne à 3 pics. Cela indique que le pneu a été certifié et testé efficace sur route enneigée. Celui-ci sera beaucoup plus à l'aise sur route enneigée, même s'il ne sera pas aussi efficace qu'un vrai pneu hiver. Mais des gommes toutes saisons, ce sera celui qui s'en rapprochera le plus.

La loi Montagne II et les pneumatiques

Afin de limiter les embouteillages dans les régions montagneuses, mais aussi d'améliorer la sécurité des automobilistes, il est désormais obligatoire d'équiper sa voiture de pneus hiver ou détenir des chaînes dans son coffre en période hivernale.

Cette obligation concerne plusieurs communes et elle est entrée en vigueur le 1ernovembre 2021 dans 48 départements situés au sein des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien). Pour rappel, la période hivernale s'étend du 1er novembre au 31 mars.

À compter du 1er novembre 2021, de nouveaux panneaux de signalisation seront progressivement implantés et indiqueront les entrées et les sorties de zones de montagne où l'obligation s'appliquera.

Dans les zones établies par les préfets, les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars devront, soit détenir dans le coffre des chaînes métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins deux roues motrices, soit être équipés de quatre pneus hiver.

Pour les trois prochains hivers, l'appellation "pneu hiver" couvrira l'ensemble des gommes identifiés par l'un des signes "M+S", "M.S" ou "M&S" ou par la présence du marquage "symbole alpin" reconnu sous l'appellation "3PMSF" et de l'un des marquages "M+S", "M.S" ou "M&S".