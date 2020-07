Après le rendez-vous manqué du Salon de Genève, où elle aurait dû être présentée avant l’annulation de l’édition 2020 en raison de l’épidémie du COVID-19, la Bugatti Chiron Pur Sport a finalement posé pour la première fois ses roues en terres suisses à l’occasion d’un passage sur les bords du lac de Zurich.

Si la première Chiron Sport – présentée à Genève en 2018 -, repoussait déjà les limites de la Chiron originelle avec un allègement de 18 kg et une optimisation des amortisseurs, et l’introduction de la fibre de carbone sur des éléments comme les bras d’essuie-glace, la Chiron Pur Sport va plus loin encore.

Bugatti Chiron Pur Sport Photo de: Bugatti

Cette fois, la puissance de 1’500 chevaux toujours délivrée par le bloc W16, est encore davantage optimisée par une perte de poids allant cette fois jusqu’à 50 kg par rapport à la version initiale. Elle affiche également des entrées d’air plus larges et un aileron arrière fixe, qui lui confèrent un look encore plus radical.

Poursuivant sa tournée européenne, qui l’a vu s’exhiber précédemment en Allemagne, la Bugatti Chiron Pur Sport s’est donc présenté au sein du showroom Schmohl AG, le prestigieux garage du Glattpark de Zurich et représentant de la marque Bugatti en Suisse, devant un parterre de clients de la firme de Molsheim, en présence de Catherine Noël (photo), Brand Manager, et Christoph Haas, directeur général et membre du conseil d’administration de la Schmohl AG.

On rappellera que la Bugatti Chiron Pur Sport affiche un prix de trois millions d’euros hors taxes, et sa production, qui débutera au deuxième semestre de cette année dans les ateliers de Molsheim, sera limitée à 60 exemplaires.