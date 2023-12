Quelles sont les voitures familiales des pilotes de Nascar ?

La NASCAR est plus populaire que jamais. La vitesse et les performances de la NASCAR règnent en maître. Une fois le plaisir passé, ces pilotes doivent se rabattre sur les voitures familiales, quelque peu timides (en comparaison). Le choix d'une voiture familiale par certains des meilleurs pilotes de NASCAR donne un aperçu intéressant de leur vie au-delà du circuit.

En équilibrant les besoins de praticité, de sécurité et de confort, leurs choix de véhicules familiaux révèlent une facette de ces pilotes qui résonne avec les préoccupations quotidiennes des familles.

Des camions robustes aux berlines fiables, les voitures familiales des pilotes de NASCAR sont aussi diverses et fascinantes que leurs styles de course.

Ci-dessous, nous passons en revue certains des meilleurs pilotes actuels de NASCAR pour voir ce qu'ils font derrière le volant lorsqu'ils ne roulent pas à des vitesses folles.

Chris Buescher et sa Ford F-350

Chris Buescher conduit une bête : le Ford F-350. Il est presque impossible de ne pas remarquer la carcasse de ce camion un peu monstrueux lorsqu'on descend la rue. La Ford F-350 coûte environ 35 000 dollars, les modèles haut de gamme avoisinant les 50 000 dollars. Compte tenu de son prix et de sa construction, le F-350 est idéal pour une famille qui aime les aventures en plein air ou qui a besoin d'un véhicule pour des tâches lourdes.

Les frais de renouvellement de l'immatriculation varient - il faut compter entre 100 et 200 dollars par an. Le Ford F-350 n'exige pas beaucoup d'entretien - il faut compter jusqu'à 1 500 $. La police d'assurance moyenne est de 1 200 à 1 500 dollars par an.

Les taux d'assurance pour une telle voiture varient en fonction de facteurs tels que votre dossier de conduite et le modèle du F-350. Pour obtenir un devis d'assurance précis et personnalisé, des plateformes comme www.lemonade.com/car offrent une expérience conviviale, garantissant que votre voiture familiale n'est pas seulement un plaisir à conduire, mais qu'elle est également protégée de manière appropriée.

Le choix de M. Buescher reflète une préférence pour la durabilité et une approche pratique de la vie familiale. L'habitacle spacieux et les performances puissantes du F-350 en font un excellent choix pour ceux qui ont besoin d'un véhicule fiable et robuste pour soutenir le style de vie actif de leur famille.

Le choix de Kyle Busch : Toyota Camry

Kyle Busch conduit la Toyota Camry. Elle est réputée pour sa fiabilité et son confort remarquables. Son prix moyen se situe entre 25 000 et 32 000 dollars, ce qui n'est pas si mal pour une voiture familiale. Les frais d'entretien sont relativement faibles, de l'ordre de 500 à 700 dollars par an. L'assurance n'est pas mal non plus : elle coûte entre 1 000 et 1 300 dollars par an. Le renouvellement de l'immatriculation coûte généralement entre 100 et 150 dollars.

La Camry de M. Busch souligne le besoin d'une voiture fiable, souple et spacieuse, adaptée aux besoins de la famille.

La réputation de la Camry en matière de sécurité et d'efficacité énergétique en fait une option attrayante pour les familles à la recherche d'un véhicule pratique et rentable pour un usage quotidien.

La Ford GT Heritage de Joey Logano

Joey Logano est plus performant que jamais. Il est sans doute l'un des meilleurs dans ce sport.

Le choix de Joey Logano pour la Ford GT Heritage témoigne de son goût pour la vitesse et l'élégance. C'est la "voiture familiale" la plus luxueuse de la liste - si l'on peut dire. Elle coûtera entre 450 000 et 500 000 dollars, ce qui est démesuré pour la plupart des gens. Cette valeur élevée implique un entretien important.

Les propriétaires peuvent s'attendre à dépenser entre 3 000 et 5 000 dollars par an. L'assurance d'un véhicule d'une telle valeur est naturellement plus élevée, de l'ordre de 4 000 à 6 000 dollars par an, et le renouvellement de l'immatriculation peut coûter entre 500 et 800 dollars par an.

La Ford GT Heritage est plus qu'une simple voiture ; c'est un symbole de luxe, de performance et de lien avec l'histoire de l'automobile. C'est un véhicule incroyable si vous pouvez vous le permettre.

Les voitures familiales meilleures que jamais

Lorsqu'ils choisissent une voiture familiale, même les pilotes de course NASCAR, connus pour leurs exploits à grande vitesse, recherchent un moteur offrant sécurité, confort et fiabilité. Leurs choix reflètent souvent leur personnalité et leur style de vie en dehors des circuits. Il est intéressant de noter que si le plaisir de la course est lié à la performance et à la vitesse, le choix d'une voiture familiale est plus axé sur la praticité et l'utilité au quotidien. C'est une juxtaposition fascinante qui montre une facette différente et plus proche de la réalité de ces professionnels qui carburent à l'adrénaline.

N'oubliez pas que la possession d'une voiture s'accompagne de responsabilités particulières. Plus elles sont chères, plus elles impliquent de responsabilités.

Les voitures familiales de pilotes de NASCAR comme Chris Buescher, Kyle Busch et Joey Logano montrent un monde au-delà du circuit, fait de décisions pratiques et de confort de conduite. Si leur vie professionnelle se résume à la recherche de la vitesse et à la prise de risques, leurs choix de véhicules personnels témoignent d'une approche pragmatique de la vie.

Ce mélange de sensations fortes et de normalité rend ces icônes de la course automobile racontables et montre qu'ils sont des gens ordinaires qui font des choix pour le confort et la sécurité de leur famille.