Le programme du week-end du 3-4 juillet sur Motorsport.tv

Le GT World Challenge à Misano

Le GT World Challenge Europe se retrouve sur le circuit italien pour le cinquième meeting de la saison, le troisième de type sprint. Les Belges du team WRT enchaînent les podiums : vont-ils poursuivre leur marche en avant sur le rapide tracé de Misano ?

Rendez-vous samedi à 9h35 pour les qualifications, suivies de la course à 14h45. Le lendemain, la deuxième séance de qualifications aura lieu à 8h55, et la course à 13h15.

La NASCAR Euro Series en piste en Angleterre

De l'autre côté de la Manche, le mythique circuit de Brands Hatch accueille la NASCAR Euro Series. Après le premier meeting de la saison à Valence, c'est le Néerlandais Loris Hezemans qui domine, avec la pole et la victoire sur les deux courses.

Samedi, les premières qualifications auront lieu à 9h45, la course PRO à 13h40 et celle d'EuroNASCAR 2 à 16h45. Le lendemain, rendez-vous à 13h40 pour la deuxième course PRO, et à 16h55 pour celle d'EuroNASCAR 2.

Pourquoi suivre ces championnats sur Motorsport.tv ?

Motorsport.tv vous permet de suivre gratuitement de nombreuses compétitions, en direct ainsi qu'en replay, le tout sans avoir besoin de créer de compte. Idéal pour des week-end chargés en sports mécaniques. Des championnats majeurs aux compétitions nationales, il y en a pour tous les goûts sur Motorsport.tv.

En plus de la diffusion en direct, Motorsport.tv propose de nombreux replays, des clips ainsi que des documentaires de qualité, notamment sur l'histoire des 24 heures du Mans.

