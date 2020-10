Le BTCC lance une chaîne sur Motorsport.tv

Londres, 21 octobre 2020 - Le British Touring Car Championship (BTCC) a lancé une chaîne dédiée sur Motorsport.tv, la plateforme OTT de Motorsport Network.

Le BTCC va utiliser la production global de Motorsport Network et le service de distribution Motorsport Studios, en tirant parti des immenses archives de vidéos et d'images de BTCC pour créer de nouveaux contenus pour les fans. L'une des premières à être produite sera une série où les pilotes vedettes actuels se pencheront sur les moments les plus emblématiques du passé et révéleront les héros qui les ont inspirés.

Cette année, la chaîne présentera les moments forts et les vidéos "Story of the Day" de chacun des deux derniers week-ends de course du championnat, avec une production accrue de contenu à l'horizon 2021. Le BTCC est le deuxième championnat qui héberge sa propre chaîne sur la plateforme OTT, ce qui augmente la valeur de Motorsport.tv pour tout fan de course automobile et permettra au BTCC d'étendre sa portée dans de nouvelles régions géographiques en utilisant les 56 millions de téléspectateurs mensuels de Motorsport Network.

Motorsport Network a déjà un partenariat avec le BTCC par le biais de sa division Motorsport Games, qui travaille au lancement du jeu vidéo officiel du BTCC et du championnat Esports en 2022. Le jeu sera développé pour les consoles de nouvelle génération et les PC, avec une option pour développer une version mobile, en utilisant la technologie de pointe du marché.

L'annonce récente de l'arrivée sur Motorsport.tv de plusieurs nouvelles chaînes spécialisées de marques telles que la NASCAR, Audi Sport, Mercedes ainsi que de nombreux grands noms de l'automobile montre que les sociétés qui utilisent les vastes audiences numériques de Motorsport Network en tirent un avantage supplémentaire et que les fans considèrent Motorsport Network comme le lieu où aller pour tous les contenus automobiles et de sport automobile.

Alan Gow, directeur exécutif BTCC : "Nous avons déjà formé un partenariat solide avec Motorsport Network en travaillant sur notre jeu vidéo officiel et notre série Esports, et nous sommes ravis de pouvoir désormais offrir à nos fans un contenu passionnant et exclusif. L'accès à Motorsport Studios est un avantage considérable pour le BTCC, car il nous permet de raconter notre histoire d'une nouvelle manière pour nos fans et de revivre l'histoire de la série grâce aux vastes archives historiques des images de course."

James Allen, président Motorsport Network : "Nous sommes ravis de travailler avec le BTCC pour étendre la portée numérique du championnat et de son contenu en coulisses à de tout nouveaux publics. Et grâce à nos vastes archives de contenu historique du BTCC sur trois décennies grâce à Duke Video, les possibilités de diffusion de contenu intéressant et exclusif pour les fans de la BTCC sur cette chaîne sont infinies. La chaîne sera une destination pour les fans de la BTCC et un endroit idéal pour faire découvrir le championnat."