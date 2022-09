Audi en configuration Dakar pour sa "répétition générale" au Maroc

Audi va se présenter en fin de semaine au départ du Rallye du Maroc sans objectif de résultat mais avec un but très précis : celui de se préparer du mieux possible pour le Dakar 2023. Moins de trois mois plus tard, la marque aux anneaux sera au départ du plus grand rallye-raid du monde, en Arabie saoudite, pour la deuxième fois avec son véhicule électrique. Une spécification revue et corrigée, qui doit permettre de franchir un cap après les débuts logiquement chaotiques mais également prometteurs sur l'édition 2022

"Nous avons un objectif clair", confirme Uwe Breuling, directeur des opérations d'Audi Sport. "Cette fois, il ne s'agit pas de résultats sportifs individuels mais de parcourir le plus grand nombre de kilomètres possible sans aucun contretemps. C'est important pour nous de bien préparer les hommes et les machines pour le Dakar."

Audi sort justement d'une session d'essais d'une dizaine de jours au Maroc, au cours desquels les trois équipages officiels ont accumulé plus de 4000 km dans des conditions parfois difficiles. L'étape suivante est de valider ces tests en compétition sur l'épreuve marocaine. Celle-ci aura lieu du 1er au 6 octobre et proposera 2319 km dont 1583 de spéciale, en six étapes, avec un départ et une arrivée à Agadir. Pour la première fois, le parcours se déroulera dans le sud-ouest du pays.

Audi sera en configuration Dakar avec trois RS Q e-tron E2 confiés à ses titulaires, à savoir les tandems formés par Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger, Carlos Sainz et Lucas Cruz, Mattias Ekström et Emil Bergkvist.

"Mon expérience passée de ce rallye ne me sert pas à grand-chose cette année", explique Peterhansel, qui s'est imposé à trois reprises au Maroc (2004, 2009 et 2010). "Au fond, ce rallye reste la répétition générale idéale pour le Dakar. Des dunes, des pistes sablonneuses, des petites montagnes au sol caillouteux, mais aussi des pistes rapides sur sol dur : c'est exactement la variété que l'on rencontrera en janvier prochain. Comme on va plus au sud, les températures seront probablement similaires à celles rencontrées lors de nos récents essais." Des tests lors desquels le mercure a parfois flirté avec les 40°C…

Audi s'appuie depuis de longs mois sur l'expérience inégalable de Peterhansel et de Sainz, qui apportent une contribution précieuse au développement de la machine d'Ingolstadt. Aux yeux du vétéran espagnol, la validation de certains éléments est primordiale désormais. "Lors de nos essais productifs, on a essayé d'utiliser encore mieux la voiture", dit-il. "On verra bientôt si l'on a bien travaillé. L'important, c'est que l'on n'ait ensuite plus rien à changer pour le Dakar. Ça veut dire que l'on peut se préparer beaucoup plus sereinement qu'il y a un an."