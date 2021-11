Le team BRX de Loeb se retire d'un rallye-raid après un grave incident

Lancée dans la préparation du Dakar 2022 qui débutera dès le 2 janvier prochain, l'équipe Bahrain Raid Xtreme (BRX), structure engagée par Prodrive, comptait sur l'Abu Dhabi Desert Challenge pour accumuler des kilomètres et des données. Toutefois, en raison d'un grave incident survenu en début de semaine et qui a blessé l'un de ses techniciens, elle a décidé d'annuler sa participation à cette épreuve, d'un commun accord avec les pilotes Sébastien Loeb et Nani Roma.

Dans un communiqué publié ce vendredi matin, BRX a expliqué la nature et le déroulé de l'incident en question, tout en réaffirmant sa volonté d'être prêt pour le Dakar à venir. "Bahrain Raid Xtreme (BRX) s'est retiré de l'Abu Dhabi Desert Challenge qui débute ce week-end", peut-on lire.

"L'équipe avait engagé deux voitures Prodrive Hunter T1+ pour Sébastien Loeb et Nani Roma dans la catégorie des voitures aux spécifications 2022, dans le cadre du programme de test et de développement en cours pour le Dakar de l'année prochaine."

"Lundi dernier (1er novembre), lors d'un programme d'essais d'une semaine à Dubaï, l'équipe BRX a été victime d'un incendie majeur alors qu'elle ravitaillait l'une de ses voitures. L'un des techniciens de l'équipe a subi de graves brûlures. Il a été immédiatement pris en charge par les secouristes de l'équipe et transporté dans un hôpital local par l'ambulance présente sur place. Il a ensuite été transféré dans une unité spécialisée dans les brûlures à Dubaï où il est soigné."

"Il est clair que toutes les pensées et l'attention de l'équipe sont maintenant tournées vers le bien-être de notre coéquipier blessé et de sa famille. Après discussion avec toute l'équipe, y compris les pilotes, nous avons décidé qu'il n'était pas approprié de participer à l'épreuve de ce week-end."

"Nous menons actuellement une enquête approfondie sur l'incident et coopérons avec la police locale et les pompiers, qui se sont rapidement rendus sur les lieux. L'équipe reprendra son programme d'essais et de développement dans le courant du mois, avec pour objectif une participation réussie au Rallye Dakar en janvier."