Button est resté coincé 17 heures dans le désert !

Le Champion du monde 2009 de Formule 1 était engagé au volant d'un véhicule dont la livrée rappelait celle de sa Brawn GP. Il n'était d'ailleurs pas le seul grand nom à participer à cette épreuve reconnue, puisque le pilote d'IndyCar Alexander Rossi était également de la partie, et a même mené la course avant qu'un tonneau sans gravité ne perturbe sa progression.

Pour Jenson Button, qui découvrait donc ce rallye-raid qui s'élance d'Ensenada, au Mexique, le baptême du feu a été rude ! "Nous revenons de la Baja 1000 avec une histoire à raconter", plaisante le Britannique à froid. "Pas celle que nous voulions, mais une grande histoire quand même."

Lire aussi : Button veut gagner Le Mans en Hypercar

"Ça a bien démarré, nous avons doublé cinq gros trucks puis sept ou huit autres en panne ou accidentés", raconte-t-il. "Nous avions vraiment trouvé un bon rythme pour prendre soin du véhicule quand c'était nécessaire et attaquer dans les portions rapides. Au 235e mile, avec mon copilote Terry Madden nous avons entendu un bruit très fort et perdu le contrôle. Nous avions cassé le différentiel."

"C'est étrange car toutes les températures étaient bonnes et nous prenions soin de la mécanique, mais ça arrive. Le problème, c'est que nous avons choisi l'endroit le plus éloigné possible pour casser quelque chose, ce qui fait que nous avons passé toute la nuit et un total de 17 heures à la belle étoile. Les seules personnes que nous avons vues étaient d'autres concurrents qui nous demandaient de nettoyer leur barre de phares poussiéreuse."

"Nous nous sommes alimentés avec des barres énergétiques et nous avons fait un feu qui devait constamment être attisé car nous ne pouvions trouver que des brindilles. Terry et moi ne pouvions que profiter des moments de tranquillité passés à se raconter des histoires. C'est une expérience de la vie, pas celle que j'attendais. Mais je la prends quand même."

Retiré de la Formule 1 depuis la fin de saison 2016, à l'exception d'une participation au Grand Prix de Monaco l'année suivante, Jenson Button a depuis multiplié la découverte d'autres disciplines, avec notamment un titre en Super GT au Japon ainsi qu'une participation aux 24 Heures du Mans en 2018.