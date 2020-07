Tout comme les saisons précédentes, quatre catégories seront à suivre dans la Porsche Sports Cup Suisse : GT3 Cup, GT4 Clubsport, Open GT et la traditionnelle compétition de régularité pour les modèles standards.

En Swiss GT3 Cup – catégorie phare alignant les 991.2 à l’instar de la Porsche Supercup -, Jean-Paul von Burg ne défendra pas son titre. En l’absence du Champion en titre, la compétition sera plus ouverte que jamais. Parmi les prétendants à la victoire, deux jeunes talents : Antonio Teixeira (photo), 19 ans, originaire de Bilten et auteur de cinq victoires l’an passé pour sa première saison en GT3 Cup, et Dominik Remetschwil (25 ans), champion GT4 en 2017 et qui abordera lui aussi sa seconde saison en GT3 Cup. Tous deux sont soutenus par l’Association des clubs Porsche suisses (VSPC) et Porsche Suisse SA.

En GT4 Clubsport, une catégorie réservée aux Porsche GT4 Cayman, 20 concurrents s’affronteront en piste. L’an passé, c’est Linus Diener, pour sa première saison dans la discipline, qui a remporté le titre devant Laurent Misbach.

La lutte sera rude également en Open GT, où une grande variété de modèles Porsche sont éligibles, avec au départ des voitures de différentes générations. Enfin, la Coupe de régularité (PDC) est destinée aux débutants en sport automobile, qui pourront emmagasiner un maximum de roulage et de connaissance des circuits au volant de leur voiture de route, sous le contrôle de moniteurs de pilotage expérimentés.

Calendrier Porsche Sports Cup Suisse 2020 :

09 - 11.07.: Hockenheim (D); double sprint

09 - 11.08.: Le Castellet (F); sprint et Endurance

21 - 23.08.: Imola (I); sprint et endurance

24 - 26.09.: Mugello (I); sprint et endurance

15 - 17.10.: Misano (I); double sprint et course de nuit de deux heures