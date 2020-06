Cette réduction du nombre d’échéances implique également une réduction du nombre de résultats pris en compte pour l’établissement du classement aux trois meilleurs. Toutes ces modifications, de même qu’une réduction à 200.- Francs Suisse, ou 180.- Euros HT, pour participer à une manche du Clio R3T Alps Trophy grâce à la "Formule Just for fun", en accédant aux dotations et aux points, sont à consulter dans l’Avenant n° 1 du Règlement Sportif 2020.

Sur le plan technique, des modifications ont été apportées avec la recommandation du lubrifiant Castrol pour les moteurs et l’autorisation de nouveaux types de pneumatiques Michelin permettant d’aborder les conditions hivernales de la dernière manche de la saison notamment. Ces nouveautés sont précisées dans l’Additif n° 1 du Règlement technique du Clio R3T Alps Trophy, avalisées par l’instance sportive suisse "Auto Sport Suisse" accessible ici.

Les inscriptions au Clio R3T Alps Trophy 2020 sont ouvertes, avec différentes formules possibles pour une manche, plusieurs ou la saison complète. Découvrez-les dans le Règlement sportif et l’Avenant N°1. Le formulaire d’engagement est disponible en annexe du présent mail et sur cette page.

En nous réjouissant de vous voir venir compléter les rangs déjà étoffés des engagés au Clio R3T Alps Trophy ou en tant que spectateurs assidus de cette compétition, nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’informations.