Porsche Club Suisse : von Burg, Diner et Salamanca champions

Von Burg avait envoyé un premier signal en signant la pole position, et le pilote suisse, déjà huit fois champion, continuait sur sa lancée en remportant la course 1 sans être inquiété. Le pilote de l’équipe ANT Performance, qui terminait devant Dominik Fischli et Andreas Corradina, prenait ainsi une sérieuse option sur le titre. Antonio Texieira terminait au pied du podium, après avoir été pénalisé lors des qualifications pour dépassements de la limite de piste.

A nouveau en pole position au départ de la course 2, Jean-Paul von Burg prenait encore les devants, avant de partir en tête-à-queue au sixième tour, ce qui le faisait chuter au sixième rang. Les choses ne s’arrangeaient pas pour le leader du championnat qui, en pleine remontée, accrochait Andreas Corradina, et écopait d’une pénalité de 30 secondes.

Devant, Dominik Fischli avait hérité du commandement après l’erreur de von Burg, mais devait résister à la pression d’Antonio Teixeira, bien revenu depuis sa septième place au départ. Ce dernier plaçait une attaque imparable dans le dernier tour pour s’emparer de la première place, et remporter la victoire devant Fischli et Rolf Reding. Insuffisant toutefois pour empêcher Jean-Paul von Burg de remporter un neuvième titre national.

Dans la catégorie Cayman GT4 Clubsport de la Porsche Sports Cup Suisse (PSCS), c’est Linus Diener qui décroche le titre 2019, malgré le carton plein de son rival Laurent Misbach, lequel a décroché la pole position, puis la victoire lors des deux courses du week-end à Misano.

En Porsche Driver Challenge, Massimo Salamanca a eu le dernier mot et remporté le championnat 2019, dans une catégorie basée sur les performances chronométriques et la régularité en piste. Andreas Ritzi a pourtant offert une prestation de tout premier ordre en signant le meilleur chrono, mais aussi en signant la performance la plus régulière comme il l’avait déjà fait au Mugello et à Dijon, mais ce dernier termine finalement deuxième du championnat.

Comme tous les ans, la course d’endurance de deux heures a conclu la saison de la Porsche Sports Cup Suisse. Une course hors championnat, finalement remportée par le duo Paul Kasper et Martin Ragginger, qui s’impose en GT3CC au bout des 63 tours de course sur sa 911 GT3 Cup. Benno Oertig et Vincent Capillaire terminent deuxièmes sur leur 911 GT1 RS Clubsport. La 911 GT3 Cup de Beat Ganz et Luca Leinemann complète le podium.

"Une longue saison fructueuse s’est achevée en beauté à Misano et avec Jean-Paul von Burg, Linus Diener et Massimo Salamanca, nous avons là des champions qui ont vraiment mérité leur titre", se réjouit Xavier Penalba, de la Fédération des Clubs Porsche Suisse. "L’année 2019 a montré une fois de plus que les différentes séries de courses se développent de manière excellente, également d’un point de vue sportif, et suscitent beaucoup d’intérêt de la part des participants qui sont de plus en plus nombreux. Nous remercions toutes les équipes et les participants et nous nous réjouissons de la saison 2020."