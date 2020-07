Porsche Sports Cup Suisse : Alexander Fach démarre en trombe

En l’absence des champions en titre dans les catégorie GT3 Cup et GT4 Challenge, la lutte est ouverte pour le championnat. Une lutte qui a débuté le week-end dernier à Hockenheim pour la Porsche Sports Cup Suisse.

Lors de la première course de GT3 Cup, Alexander Fach (Fach Auto Tech) a parfaitement lancé sa saison en s’imposant devant Dominik Fischli (ANT Performance) et Gregor Burkard (Sportec). Parti deuxième, Fach a perdu une place au départ mais a récupéré sa position suite à un dépassement sur Burkard, avant de rattraper puis dépasser Dominik Fischli pour la victoire.

Dans la course 2, Alexander Fach récidivait en décrochant sa seconde victoire devant Ricardo et son frère Gregor Burkard, deux pensionnaires de l’équipe Sportec. «J'ai voyagé à Hockenheim sans grandes attentes », commente Fach. "Surtout, je ne voulais pas causer de dégâts et ne pas marquer des points en course".

Fenici en pointe en GT4

En GT4 Challenge, Francesco Fenici (Amag First Rennsport) a dominé les débats de la même façon. Lors de la première manche, le pilote italien s’est imposé devant ses équipiers Thomas Brauch et Patrick Schetty, la structure zurichoise débutant sa saison avec un triplé. Le lendemain, Fenici s’imposait une nouvelle fois devant Brauch, et c’est cette fois Paul Surand (Orchid Racing Team) qui complétait le podium.

En Open GT Suisse, un autre Italien, Nicola Baldan (Dinamic Motorsport) et l’Allemand Luca Leinemann (FMT) sont les deux vainqueurs du week-end.

Dans la compétition de régularité enfin, le plus régulier a été Robert Schwaller devant Simon Willner et Nicolas Garski.

Les concurrents de la Porsche Sports Cup Suisse se retrouveront du 9 et 11 août dans le sud de la France, sur le circuit du Castellet.