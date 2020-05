La course de côte de Gurnigel n’aura pas lieu en 2020

Encore une annulation à enregistre en Championnat de Suisse de la Montagne, et celle-ci scelle définitivement le sort de la saison 2020. Même si on pouvait s’y attendre, les organisateurs de la course de Gurnigel ont officiellement annulé l’épreuve.

"Cela est dû aux incertitudes concernant le nombre de spectateurs admis aux grandes manifestations, et les doutes des conducteurs, des fonctionnaires, des membres du CO, etc.", explique le communiqué. "En outre, il y a le risque financier, qui, avec ces circonstances imprévisibles, est trop grand pour le conseil."

Les amateurs de course de côte en Suisse pourront se consoler avec deux épreuves réservées aux véhicules historiques : l’Arosa ClassicCar (3 au 6 septembre), et le Bernina Gran Turismo (17 au 20 septembre). Deux épreuves qui, pour l’heure, ont été maintenues.

