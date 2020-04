Par Autosport.ch

La décision prise par le Conseil fédéral aujourd'hui, 29 avril, a des conséquences importantes pour le sport automobile suisse. Deux organisateurs ont annulé leurs courses de montagne immédiatement après l'annonce: Ayent-Anzère (25/26 juillet) et St. Ursanne-Les Rangiers (15/16 août). Comme la Confédération suisse n'autorise pas de grandes manifestations de plus de 1000 personnes avant septembre, la course d'Oberhallau (29-30 août) est également concernée. Une déclaration de Schaffhouse est en attente.

Le communiqué de presse d'Anzère dit: "Cette édition 2020 devait être la 45ème de notre épreuve comptant pour le Championnat Suisse de la Montagne. Mais la situation actuelle liée à la crise du COVID-19 ne nous permet pas d’organiser notre épreuve en date du 25 & 26 juillet 2020."

Le communiqué pour Les Rangiers, où la décision a déjà été prise hier, est très similaire: "Le comité d’organisation a pris hier, bien à contrecœur, la décision d’annuler l’édition 2020 de sa course, après avoir analysé la situation et surtout examiné les incidences financières du coronavirus sur le bouclement du budget 2020."

