D'après motorsport.ch

Sept jeunes talents se sont qualifiés, à savoir : Massimo Conti de Cadenazzo/TI, Patrick Frei de Guntershausen bei Aadorf/TG, Jon Matthias Heuscher de Winterthur/ZH, Vanessa Knöpfli d’Adlikon bei Regensdorf/ZH, Samuli Nieminen de Binningen/BC, Luca Parisi de Zihlschlacht/TG et Riccardo Pfister de Balterswil/TG.

Ces sept juniors vont s’engager aux quatre courses de côte sur des Toyota GT86 identiques: à Reitnau, Anzère, Oberhallau et aux Paccots. Les gagnants précédents étaient Rolf Reding (2017), Thomas Schmid (2018) et Rico Thomann (2019). Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet Swiss Race Academy.

