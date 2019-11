Portrait de champion : Andy Feigenwinter

Il se qualifie lui-même comme un oiseau de paradis et c`est en effet ce qu`il est et un particulièrement rapide de surcroît. Andy Feigenwinter apporte de l`originalité dans un championnat. Son apparence est souvent un peu criarde. Avec son dialecte bâlois, il agace parfois le public. Mais Feigenwinter est sur toute la ligne un coureur. Il adore les voitures. De Ferrari en passant par Porsche jusqu`aux Cobras. "La course m`a fasciné dès l`enfance», dit Feigenwinter, et tous ceux qui le connaissent savent qu`il est tout simplement impossible d`en douter."

Feigenwinter a déjà attrapé le virus des courses dans les années 70. Son oncle René Eugster, ancien pilote de Renault 5 Cup, possédait un magasin de karting à Schaffhouse qui attirait le petit Andy comme par magie. Dans la combinaison usée de son oncle, il se mettait déjà derrière le volant. A l`âge de 11, 12 ans, il a même été soutenu par Zipp, un fabricant de châssis de l`époque. "Mais la personne à l`origine de ce soutien est malheureusement décédée", se souvient Feigenwinter et de se demander: "Que serais-je devenu si cela n`avait pas été le cas?"

Andy Feigenwinter, Lotus Exige 430, Ferrari Schweiz Photo de: RK Photography

Feigenwinter a trouvé son chemin dans le sport automobile malgré tout. Avec des détours et une volonté de fer. Lors d`une visite à Modène en 1987, Feigenwinter, alors âgé de 20 ans, s`est juré qu`il posséderait lui-même une Ferrari avant la 50e édition de la manifestation. Aussitôt dit, aussitôt fait. Feigenwinter s`est acheté une 308 jaune – "qui a englouti toutes mes économies". Et il a rejoint le "Club Suisse" pour accélérer avec son bolide jaune sur le circuit. Il n`était pas rare qu`il devance des gars conduisant de puissantes V12. "Je crois que c`est là que j`ai réalisé que j`avais un certain talent."

La 308 a été suivie d'une Challenge 355. Puis la "Ferrari zébrée" comme l'appelle Feigenwinter. Une voiture dont l'ancien pilote de GP Arturo Merzario était l'un des anciens propriétaires. "J'adorais ces Ferrari. Mais plus elles sont devenues modernes, plus elles comportaient un nombre élevé de pièces en fibre de carbone. C'est devenu très coûteux. "Pour satisfaire ses ambitions dans le sport automobile, Feigenwinter a piloté une Lotus Exige en 2009 et est devenu Champion de British Sportscar. L'année suivante, il est passé aux prototypes et a remporté deux fois de suite le Sports Car Challenge avec Pedrazza Motorsport. "C'était un temps béni avec une vraie équipe", constate Feigenwinter.

Avant que Feigenwinter ne fasse les gros titres du championnat suisse, il a remporté en 2012 et 2013 la Crosslé Cup, un championnat avec des voitures de la fin des années 60. Mais comment Feigenwinter a-t-il découvert sa passion pour le Championnat suisse de montagne? "J'ai assisté à quelques courses en 2016. Mais cela n`a pas été le facteur décisif. Quand j`ai appris qu'Yves Meyer et son équipe Seelisberg planifiaient un concours de jeunes talents pour 2017, je l'ai annoncé à mon fils Raphael. Il a immédiatement été enthousiasmé et s`y est inscrit. En 2017, j`étais donc proche de l`action - et tout à coup, j`ai eu un déclic moi aussi."

Père et fils dans le top 3, c`est du jamais vu auparavant dans le championnat suisse. Andy Feigenwinter.

La question s`est alors posée de savoir quel type de voiture conviendrait le mieux. "Il fallait qu'elle soit légère et rapide", dit Feigenwinter. "Une Ferrari aurait été ma préférée." Mais le choix s`est finalement porté sur une Lotus Exige. Feigenwinter a roulé avec elle en 2018 dans la catégorie SuperSérie. S`il avait eu partout les concurrents nécessaires pour pouvoir marquer le maximum de points, Feigenwinter serait déjà devenu le champion en 2018. Finalement, il s`est classé 3e. "Une belle réussite. Mais je voulais faire mieux."

Au cours de la dernière saison, le nombre de participants et la performance étaient parfaits. Feigenwinter est devenu souverainement champion des voitures de tourisme. A l`exception d`Anzère, il a pulvérisé tous les records. «Le fait d`avoir effacé le record datant de six ans de Toni Bühler à Oberhallau m`a rempli de fierté», déclare Feigenwinter. Mais il est encore plus fier de la performance de son fils Raphaël. Dans la dernière course, il a réussi à terminer troisième sur le podium général. "Père et fils dans le top 3, c`est du jamais vu auparavant dans le championnat suisse", dit Feigenwinter Sr.

Ce pilote de 52 ans est encore loin d'envisager de s`arrêter. "La course, c`est ma vie. Tant que je m`amuserai et que je pourrai faire partie des meilleurs, je continuerai." Défendre le titre de champion de Suisse est un vrai défi pour lui. Une chose est certaine: l'oiseau de paradis Feigenwinter est un enrichissement pour tout championnat.



Andy Feigenwinter

Titre: Champion suisse de la montagne Voitures de tourisme

Age: 52

Origine: Reinach (BL)

Véhicule: Lotus Exige 430

1990-2008 Divers Championnats de clubs

2009 Champion British Sportscar sur Lotus Exige

2010 Champion Sports Car Challenge avec Pedrazza

2011 Champion Sports Car Challenge avec Pedrazza

2012 Champion Crosslé Cup

2013 Champion Crosslé Cup

2017 3e rang au Endurance Champions Cup sur Radical V8 Proto

2018 3e rang au Championnat suisse de la montagne chez es voitures de tourisme sur Lotus Exige

2018 2e rang au Historic 12 heures à Sebring sur Lola T165

2019 Champion suisse de la montagne chez es voitures de tourisme sur Lotus Exige



