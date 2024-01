48H Chrono : l'étape marathon du Dakar 2024

La prochaine étape du Dakar va s'étendre sur deux jours, jeudi et vendredi. Comme toujours, les concurrents vont devoir couvrir une portion de spéciale chronométrée, ainsi qu'un parcours de liaison. Mais jeudi, le chronomètre s'arrêtera à 16h puis il reprendra le lendemain, là où chacun se sera arrêté, pour ne faire qu'une seule et même étape avec ces deux jours. Entre-temps, il faudra passer la nuit à la belle étoile...

Quel itinéraire pour la 48H Chrono ?

Exceptionnellement, il n'y aura pas un seul itinéraire pour cette étape marathon pas comme les autres. Motos et Autos vont en effet suivre deux routes différentes, avec un départ et une arrivée à Shubaytah. Chaque catégorie aura 209 km de liaison à parcourir, mais pour ce qui est de la spéciale, elle couvrira 626 km pour les Motos et 572 km pour les Autos.

Et il s'agira de dunes, puisque le rallye se trouve désormais dans le Quart Vide, très vaste désert où l'on ne trouve pratiquement que du sable à perte de vue, avec parfois un chott, ces lacs salés naturels. On annonce la navigation complexe, les waypoints cachés et les caps volontairement difficiles à trouver.

Le fait que Motos et Autos soient séparées signifie aussi que les voitures n'auront pas de traces à suivre pour se guider. Autre particularité : les concurrents de la catégorie moto Rally GP s'élanceront dans l'ordre inverse de leur arrivée de mercredi.

Où va se passer la nuit ?

Les pilotes vont passer la nuit dans le désert. Une fois qu'ils seront sommés de s'arrêter, jeudi à 16h, ils devront rejoindre le camp le plus proche pour dormir sous la tente. Il faudra environ une heure pour atteindre ce bivouac, si bien qu'à 17h tout le monde devra être arrivé dans son lieu de repos pour la nuit. Vendredi matin, il faudra en repartir pour reprendre la route à l'aube et ainsi terminer la section chronométrée de l'étape.

Les camps sont au nombre de sept, indiqués par des lettres allant de A à G. Le premier point d'arrêt se trouvera au kilomètre 200, le deuxième au kilomètre 250, très proche du troisième et du quatrième, puis il y en aura un de plus tous les 20 km. En pratique, ils seront sans doute plutôt six car l'organisation s'attend à ce que personne n'atteigne le camp G et que seuls trois ou quatre concurrents puissent rejoindre le F, l'avant-dernier.

Une nuit isolée de tout

Pour la plupart, les bivouacs seront isolés, sans rien à des centaines de kilomètres à la ronde et aucun contact avec le reste de la course. La seule exception porte sur les camps A et D, un peu plus proches mais situés au pied d'une dune, de sorte que l'on ne se verra pas de l'un à l'autre. Le but est que les pilotes soient coupés du monde, sans connexion et sans pouvoir obtenir d'informations quant aux performances des uns et des autres et au classement.

Photo de: A.S.O. Prêts pour une nuit sous la tente ?

Quelle organisation sur les bivouacs de la 48H Chrono ?

Les camps pour la nuit se veulent loin de tout lieu de vie, de sorte que les pilotes soient seuls lorsque la nuit tombera. Et le campement sera spartiate : ils ne disposeront que d'une tente, d'un sac de couchage et d'une ration de nourriture militaire, achetée auprès d'un fournisseur spécifiquement pour cette étape de 48 heures.

Au menu : pâtes à la tomate et riz aux légumes et au poulet, des biscuits sucrés et salés, une boisson isotonique en poudre, un sachet de soupe, du sucre. Le chapon de Noël paraîtra bien loin... Les pilotes auront aussi du papier aluminium, un sac en plastique pour stocker leurs déchets et une sorte d'outil militaire pour allumer un feu afin de réchauffer la nourriture.

L'organisation autorisera six bouteilles d'eau d'un litre par personne, qui pourront être remplies au moment du ravitaillement afin d’éviter tout risque de déshydratation. Pour le confort, il faudra repasser : aucun matelas ni tapis n'est prévu pour se protéger du froid ou de la dureté du sol. Quant aux toilettes, il n'y en aura pas, pas plus que de douches.

Quelle assistance pendant l'étape marathon ?

(Autre) mauvaise nouvelle pour les pilotes : si leur véhicule nécessite des réparations, ils devront les effectuer eux-mêmes, car il sera très difficile de recevoir de l'assistance. "Le règlement que nous avons établi, c'est qu'avant de commencer à faire de l'assistance, tous les camions doivent aller dormir, et dès le matin, à 8h, ils peuvent aider quelqu'un qui se trouverait n'importe où dans l'étape", explique David Castera, directeur de la course.

Il faut aimer le camping "à la dure".

Comment gérer les risques pendant l'étape de 48 heures ?

Cette étape du Dakar répartie sur deux jours présente un certain nombre de dangers évidents, le principal étant le transfert d'un pilote en cas d'accident grave. Cependant, les organisateurs affichent leur confiance dans le fait qu'il n'y aura pas de difficulté à porter assistance à un participant, la 48H Chrono étant pour eux "comme une étape normale".

David Castera assure qu'elle sera gérée comme n'importe laquelle des douze étapes de ce Dakar, bien que la distance séparant d'un hôpital soit plus grande que lors des autres journées de course. Le point le plus éloigné du parcours se trouve à environ 150-160 km du premier hôpital, mais en cas d'accident, c'est d'abord à Shubaytah que le blessé serait transporté pour un premier bilan avant un éventuel transfert en avion à Riyad.

Un immense défi logistique

Organiser cette étape de 48 heures pendant le Dakar représente un véritable défi pour l'organisation. La planification s'est faite sur plusieurs mois, après une visite de David Castera dans le désert. La préparation est lancée depuis cinq jours, pour que soient installés les sept camps, avec les rations alimentaires et le matériel nécessaire. Un hélicoptère a été chargé de tout distribuer et la marge de 16h à 17h jeudi a été gardée pour procéder à d'éventuels réajustements en cas d'erreur.

Après la 48H Chrono, les pilotes s'envoleront pour Riyad où ils bénéficieront d'une journée de repos bienvenue samedi, avant de reprendre la course dimanche avec la septième étape.