Al-Attiyah veut voir Button sur le Dakar

Alonso participe pour la première fois au Dakar cette année, en tant qu'équipier d'Al-Attiyah chez Toyota. L'Espagnol pointe au 13e rang du classement général à l'issue de la onzième et avant-dernière étape. Bien qu'il ait dû passer deux heures à réparer son Toyota Hilux le deuxième jour, ce qui l'empêche de signer un résultat de marque, le double-Champion du monde de F1 a impressionné ses adversaires par sa vitesse.

Al-Attiyah a déclaré que Fernando Alonso l'avait impressionné lors de l'étape de vendredi dernier, où il a terminé devant Giniel de Villiers et Bernhard Ten Brinke, qui ont fait équipe avec le Qatari chez Toyota à de nombreuses reprises auparavant.



"C'était une très bonne semaine" pour Alonso, selon Al-Attiyah. "Il n'y a eu qu'une journée où il a été vraiment malchanceux, mais quand on voit ses performances, [vendredi] il m'a vraiment impressionné. Il était bien meilleur que Giniel, ou que Ten Brinke. Pour un premier Dakar... Je sais que c'est un gars très fort, il apprend. C'est bien car ça veut dire que l'an prochain il fera le Dakar."



Alors que cette dernière déclaration peut sembler surprenante et hâtive, Al-Attiyah a confirmé que selon lui, il était plus que probable de revoir Alonso au Dakar. Si on lui demande si Alonso peut s'imposer en 2021, Nasser Al-Attiyah ne se montre pas particulièrement optimiste, mais il est loin d'être pessimiste.

"Vainqueur ? Je ne sais pas, il faut du temps, il faut vraiment avoir de l'expérience. Je suis sûr qu'il va essayer, et s'il termine sur le podium ou dans le top 5, ça sera bien. Nous avons besoin de lui. Je suis sûr qu'il va ramener plus de pilotes de Formule 1. Peut-être Jenson Button, pourquoi pas ? Je l'ai vu à la Baja 1000 au Mexique, et il a fait la course, donc je me dis pourquoi pas le Dakar."

Jenson Button, Champion du monde de Formule 1 en 2009, a fait équipe avec Alonso chez McLaren en 2015 et 2016, avant de mettre un terme à sa carrière. Il est revenu au Grand Prix de Monaco 2017, pour remplacer Alonso, parti aux 500 Miles d'Indianapolis. Le Britannique a depuis remporté le titre en Super GT avec Honda, mais n'a pas d'engagement à temps plein cette année.

Il a participé à la Baja 1000 au Mexique le mois dernier, et est finalement resté coincé 17 heures dans le désert suite à une panne mécanique.