Al-Attiyah critique les règles "injustes" du Dakar 2020

Vainqueur du Dakar en 2019, dernière édition courue en Amérique du Sud, Nasser Al-Attiyah retrouvait en 2020 son 4x4, le Toyota Hilux. Le Qatari a terminé l'édition saoudienne à la seconde position, six minutes derrière le buggy X-raid MINI de Carlos Sainz, à deux roues motrices. Même si l'écart entre les deux hommes n'est pas énorme, les quatre roues motrices n'ont remporté que trois des 12 étapes du Dakar 2020.

Dans le même temps, les buggys MINI ont, eux, signé huit victoires. Ces derniers ont droit à des restricteurs d'air de 39 mm alors que l'Hilux a vu le diamètre de cette pièce passer de 38 à 37 mm avant le Dakar 2019, remporté malgré tout. Quand Motorsport.com lui a demandé s'il avait apprécié la lutte à trois avec Sainz et Stéphane Peterhansel au terme de l'édition 2020, Al-Attiyah a répondu : "Je l'apprécierai encore plus quand je verrai Carlos et Stéphane piloter des 4x4, pas des buggys."

"[L'Hilux] est une complète évolution. Mais notre restricteur est 1 mm moins grand, c'est le problème. Depuis le début [du marathon], nous avons perdu une heure du fait de la différence de 1 mm. Honnêtement, je ne veux rien dire de mal, mais la réglementation n'est pas juste entre les buggys et les 4x4. Comme, par exemple, lors des trois des quatre années avec [le buggy de] Peugeot [...]. Le mois prochain, nous vérifierons toutes les données, parce que nous avons toutes les données du MINI et du Toyota, et la FIA va organiser cela, car nous avons la vision d'ensemble : le buggy est plus rapide que le 4x4."

Derrière Al-Attiyah, les quatre roues motrices se sont positionnées de la quatrième à la septième positions du classement final de l'épreuve, mais ces concurrents ont terminé 40 à 80 minutes derrière Sainz. "Par rapport à novembre dernier, au [Rallye du] Maroc, nous sommes complètement surpris cette fois, parce qu'au Maroc nous menions, c'est une histoire différente."

"Pour moi, MINI avait réduit la puissance du moteur au Maroc. Là c'était à fond, il n'y a aucun doute. Si vous prenez la seconde voiture avec quatre roues motrices, à combien de minutes sont-ils derrière moi ? Beaucoup. Je pousse toujours, je me bats, même avec la MINI. Le 4x4 est trop loin, vous savez. Ce n'est pas facile."

Malgré tout, il fait contre mauvaise fortune bon cœur en terminant sur du positif. "C'était une belle lutte, et bravo à Carlos, bravo à Stéphane, bravo à moi. C'était un super Dakar et nous sommes également très heureux d'être ici, en Arabie saoudite, un nouveau pays. Je pense que, désormais, la plupart des gens vont changer d'avis concernant le pays. La dernière étape, quand on la remporte, cela veut dire qu'on sera là l'année prochaine pour gagner."

Avec Sergio Lillo

