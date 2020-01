Al-Attiyah et Peterhansel ne croient plus à la victoire finale

Bien qu'il reste à affronter sur cette édition 2020 une dernière étape – qui sera amputée de 200 km de spéciale –, les concurrents directs de Carlos Sainz se rendent à l'évidence. Sauf coup du sort invraisemblable, le pilote espagnol remportera vendredi son troisième Dakar. Après avoir perdu gros dans l'étape de mercredi, Stéphane Peterhansel et Nasser Al-Attiyah sont repassés à l'attaque aujourd'hui et ont repris huit minutes au leader du classement général, mais leur retard qui se chiffre encore à dix minutes ne leur laisse aucun espoir réaliste. Les organisateurs du Dakar ont beau assurer que les 166 km chronométrés situés entre Harad et Qiddiya peuvent encore créer des écarts sur une erreur de navigation, les principaux intéressés n'y croient pas.

Reprendre dix minutes à Sainz sur cette distance et conserver un titre acquis l'an passé, Nasser Al-Attiyah n'y pense plus. "Non, c'est impossible", assure le Qatari. "Hier nous avons perdu beaucoup de temps, nous avons fait une erreur et je savais que nous avions perdu le Dakar, parce que faire une grosse erreur de navigation coûte cher. Mais vous savez, je suis heureux de voir Carlos gagner demain, content pour lui, il a vraiment fait du bon boulot."

"J'ai essayé de gagner ce Dakar, la première édition ici en Arabie saoudite, mais je suis heureux de courir contre Carlos, contre Stéphane, ils font partie des meilleurs pilotes ici. Demain c'est une étape courte, la moitié a été annulée. Notre objectif est de rattraper Stéphane [sur la route], il n'y a que six ou sept secondes. Le buggy [Mini] est vraiment rapide ici."

Peterhansel se contente du podium

Toujours deuxième du général ce soir, Nasser Al-Attiyah n'a en effet plus que six petites secondes d'avance sur Stéphane Peterhansel et l'enjeu le plus incertain vendredi sera probablement l'ordre dans lequel termineront les deux hommes sur le podium. Un podium qui, quoi qu'il arrive, rendra heureux le Français compte tenu du contexte dans lequel il a pris le départ de cette édition, retrouvant à ses côtés un copilote, Paulo Fiuza, avec qui il manquait d'automatismes et de repères.

"Quatre victoires d'étape sur cette édition, c'est un bon résultat, mais pas assez pour le général", fait remarquer le recordman des victoires sur l'épreuve. "Mais pour moi c'est très bien. Je suis très heureux car avant de partir, je n'étais pas sûr de pouvoir être sur le podium suite au changement de copilote à la dernière minute."

"Carlos est très rapide. Lucas [Cruz, copilote de Sainz] a fait quelques petites erreurs de navigation, moins que nous je crois, et c'est pour ça qu'ils sont devant. Nous avons fait un excellent travail dans l'équipe, beaucoup de tests, nous avons partagé énormément d'informations et nous avons très bien travaillé ensemble. C'est la raison pour laquelle je suis heureux, même si je ne peux pas gagner. Nous sommes très proches depuis les années Peugeot et c'est très chouette d'être coéquipiers."

Propos recueillis par Sergio Lillo