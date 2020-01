Alors que la 42e édition du Dakar se concluait à Qiddiya après deux semaines de course, pour la première fois de l’épreuve reine du rallye-raid en Arabie Saoudite, Alexandre Pesci et Stephan Kuhni, le seul équipage 100 % suisse sur l’épreuve, a atteint son objectif, celui de rallier l’arrivée.

Alexandre Pesci est ainsi venu à bout de son challenge, celui de disputer le Dakar pour la première fois. Pesci et Kuhni étaient engagés au volant d’un buggy préparé dans les ateliers de l’équipe RD Limited (la structure dirigée par Romain Dumas), et baptisé Rebellion DXX.

#351 RD Limited DXX: Alexandre Pesci, Stephan Kuhni Photo de: A.S.O.

Le début de l’épreuve n’a pas été en mesure de permettre aux deux Suisses d’aborder l’épreuve en confiance puisque la voiture sœur, celle de Romain Dumas lui-même, avait été détruite par les flammes en raison d’un problème technique lors de la toute première étape.

Mais Alexandre Pesci et Stephan Kuhni ont su garder le cap, gérer les difficultés et notamment l’exercice difficile de la navigation, pour conclure l’épreuve au troisième rang des Rookies, et au 11e rang de la catégorie deux roues motrices essence.

"L’objectif de rallier l’arrivée du Dakar 2020 a été atteint", se réjouissait Alexandre Pesci après son arrivée à Qiddiya, près de la capitale du pays Riyadh. "L’équipe a fait un excellent travail au cours des derniers mois pour nous offrir les meilleures conditions possibles."

"Par ailleurs, je tiens à remercier une nouvelle fois Mathieu Baumel et Nasser Al Attiyah pour leur formation au pilotage, qui nous a permis de comprendre plus sereinement le fonctionnement du Dakar. Enfin, je tiens à saluer l'excellente organisation du rallye, malgré les aléas."

#351 RD Limited DXX: Alexandre Pesci, Stephan Kuhni Photo de: A.S.O.

Related video