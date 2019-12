Sur le Dakar, Alonso "devra apprendre à être humble"

Alonso participera à l'épreuve en Arabie Saoudite au volant du Toyota Hilux avec Marc Coma à ses côtés. Depuis août, le double Champion du monde de Formule 1 s'est préparé pour le Dakar, avec à son programme trois rallyes-raids et plusieurs journées d'essais, dont la dernière à Abu Dhabi ce mois-ci lors de laquelle il a parcouru plus de 600 km dans les dunes.

L'Espagnol a répété ne pas viser la lutte pour la victoire finale et vouloir se concentrer sur le fait de venir à bout des deux semaines de roulage. Cependant, s'exprimant pour Motorsport.com, David Castera a affirmé qu'Alonso pouvait viser un succès d'étape lors de la seconde semaine de l'épreuve. "Il devra apprendre à être humble, parce que s'il veut parvenir au niveau maximum, il doit accepter d'être derrière des pilotes plus lents que lui en théorie. C'est la première chose."

Lire aussi : Alonso a effectué son ultime test avant le Dakar

"Mais je pense qu'il peut remporter une étape avant la fin du Dakar, en seconde semaine il pourrait faire quelque chose de spécial. Mais il devra attendre et prendre la première semaine pas à pas. Ensuite, je pense qu'il aura l'opportunité, surtout avec Marc qui connaît très bien le rallye et tout, ça va beaucoup l'aider."

Castera se réjouit en tout cas d'une présence prestigieuse qui va booster l'intérêt pour le Dakar et, espère-t-il, tenter d'autres grands champions. "Nous sommes très heureux d'avoir Fernando. Il est vrai que, pour nous, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il est une personne qui a un fort attrait et qui peut motiver de nombreux autres pilotes en moto, en voiture, etc., à faire le Dakar. Voyons ce qui va se passer et la manière dont il progresse pas à pas dans ce rallye."

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.