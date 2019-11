Alonso monte sur son premier podium en rallye-raid

Pour la première fois depuis le début de leur association, Fernando Alonso et Marc Coma ont glané un trophée en terminant troisièmes de l'Al-Ula Neom Rally 2019. Après 1400 km dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, qui accueillera l'édition 2020 du Dakar auquel l'Espagnol participera avec son nouveau compère, Alonso a franchi la ligne d'arrivée avec un retard de plus de 16 minutes sur le duo vainqueur, lui aussi armé d'un Toyota Hilux 4x4, composé de Yazeed Al Rajhi et Konstantin Zhiltsov.

Cette compétition était la dernière au programme d'Alonso pour préparer le Dakar, qui se tiendra du 5 au 17 janvier prochains. La suite, ce sont des tests à Abu Dhabi en décembre avant de concentrer les efforts sur la finalisation de l'épreuve saoudienne.

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.

Diapo Liste #205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 1 / 9 Photo de: Toyota Racing #205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 2 / 9 Photo de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 3 / 9 Photo de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 4 / 9 Photo de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 5 / 9 Photo de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 6 / 9 Photo de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 7 / 9 Photo de: Toyota Racing Fernando Alonso, Marc Coma, Toyota Gazoo Racing 8 / 9 Photo de: Image Presse #205 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 9 / 9 Photo de: Toyota Racing

Classement final de l'Al-Ula Neom Rally