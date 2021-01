Autos, Étape 3 - Al-Attiyah insiste, coup dur pour Sainz

L'offensive de Nasser Al-Attiyah se poursuit ! Pour la troisième fois depuis le début de cette édition, le Qatari a signé le meilleur temps du jour au volant de son Toyota Hilux, poursuivant sa remontée au classement général. La boucle de 403 kilomètres autour de Wadi Ad-Dawasir, parsemée de cordons de dunes et de portions plus roulantes aux portes du désert du Quart vide, lui a finalement été favorable.

Parti prudemment, Al-Attiyah a fait la différence durant la seconde moitié de l'étape, qui a été marquée par un premier fait majeur dès le 88e kilomètre. C'est en effet à cet endroit que Carlos Sainz s'est égaré, s'écartant de la trace de plus de deux kilomètres. Lorsqu'il a retrouvé son chemin, le tenant du titre avait déjà perdu gros : environ une demi-heure sur ses concurrents directs ! Il n'est d'ailleurs pas le seul à s'être fait piéger dans cette zone, où Yazeed Al-Rajhi s'est lui aussi perdu, avec un débours allant bien au-delà de l'heure.

Nouveau leader du classement général depuis la veille, Stéphane Peterhansel a réalisé une troisième étape solide, pourtant interrompue par un arrêt express afin de changer une roue. Le pilote Mini conserve les commandes du Dakar, même s'il concède aujourd'hui 4'05 à Al-Attiyah, qui a ainsi effacé près de la moitié de son retard sur le Français.

Le duel entre les deux hommes a été arbitré à distance par plusieurs invités de marque, parmi lesquels un Sébastien Loeb confirmant ses progrès de la veille. Cependant, comme hier, le Français a lâché quelques minutes en fin de journée et il termine à 13'14 d'Al-Attiyah après avoir subi trois crevaisons. Le trublion du jour demeure le rookie Henk Lategan, qui a signé un excellent deuxième temps à 2'27. Yasir Seaidan était lui aussi dans un bon rythme ce mardi, bouclant l'étape à 7'09.

Plus loin, Mathieu Serradori poursuit son beau début de Dakar même s'il doit concéder 16'05. Pour Sainz, l'addition est salée et se chiffre à 31'02. Nani Roma et Giniel de Villiers figurent eux aussi parmi les perdants du jour, l'Espagnol perdant notamment 26'31 et sortant du top 10 au classement général. Bernhard Ten Brinke a longtemps occupé les premières positions mais il est parti en tonneaux sur la fin d'étape : son copilote et lui sont indemnes mais ont dû attendre l'assistance.

À la veille d'une étape qualifiée "de transition" par les organisateurs, Peterhansel reste installé en tête du Dakar avec 5'09 d'avance sur Al-Attiyah. Sainz sort du podium au profit de Serradori et accuse 33'24 de retard sur son coéquipier.

Classement général provisoire après l'Étape 3