Autos, Étape 1 - Sainz signe une remontée victorieuse devant Loeb !

Des passages caillouteux, des pistes sablonneuses, et les premières dunes mais sans difficulté insurmontable. C'est ce qui attendait les concurrents du Dakar ce dimanche au départ de Sea Camp, pour la première étape tracée sur une boucle de 601 km, dont 367 de spéciale. De quoi, a priori, ne perdre personne avec la navigation et offrir un premier gros combat pour esquisser une première hiérarchie. Et pour le moment, la promesse d'une lutte serrée entre les différents protagonistes est tenue !

Parti neuvième, choix qu'il a fait grâce à sa victoire dans le Prologue la veille, Mattias Ekström a fait la course en tête et a émargé au sommet de la feuille des temps à chaque point de passage, démontrant l'efficacité attendue et redoutée des Audi sur cette édition 2023. Cependant le Suédois a trouvé à qui parler avec un Sébastien Loeb qui, après avoir lâché un peu de lest en milieu de journée, a remis le couvert dans le final. Le Hunter de Prodrive était d'ailleurs très à l'aise aujourd'hui si l'on se fie aux chronos signés par Guerlain Chicherit. C'est Henk Lategan qui avait hérité de la mission d'ouvrir la route, et le Sud-Africain a en plus dû composer avec une mauvaise visibilité en raison d'un problème de pare-brise sur son Toyota Hilux.

Brillant quasiment jusqu'au bout, Mattias Ekström a cependant cédé plus de terrain qu'attendu dans la dernière partie de la spéciale, laissant échapper une victoire d'étape qu'il a longtemps cru tenir. À l'inverse, après des débuts en retrait, son coéquipier Carlos Sainz a terminé en trombe et récupéré beaucoup du terrain perdu sur la première partie du parcours. À tel point qu'El Matador a coiffé tous ses adversaires au poteau : lui qui n'était que 31e au premier point de passage a remporté cette première étape – sa 42e sur l'épreuve – avec 23 secondes d'avance sur Sébastien Loeb et 47 sur Mattias Ekström. Il avait pourtant accusé jusqu'à 3'42 de retard !

Mattias Ekström a finalement dû se contenter de la troisième place tandis que plusieurs outsiders ont signé des performances à signaler, à commencer parVaidotas Zala, sixième à 5'28 au volant de son Hunter, mais aussi Brian Baragwanath, neuvième à 7'33 avec son buggy Century mais pénalisé par la suite (tout comme Guerlain Chicherit et Nasser Al-Attiyah).

Au classement général, Carlos Sainz prend logiquement les commandes avec 10 secondes d'avance sur Sébastien Loeb et 33 secondes sur Mattias Ekström. En retrait pour le moment, le tenant du titre Nasser Al-Attiyah et le recordman des victoires Stéphane Peterhansel sont relégués au-delà de sept et huit minutes.

Classement général provisoire après l'Étape 1

Pilote Auto Temps Pénalité 1 C. Sainz Audi 3h28'55 2 S. Loeb Prodrive +0'10 3 M. Ekström Audi +0'33 4 Y. Al Rajhi Toyota +2'01 5 G. Chicherit Prodrive +2'03 1'00 6 O. Terranova Prodrive +7'05 7 N. Al-Attiyah Toyota +7'17 0'10 8 B. Baragwanath Century +7'51 1'00 9 S. Peterhansel Audi +8'51 10 J. Przygoński Mini +8'54