Autos, étape 5 - Duel au sommet entre Sainz et Al-Attiyah

Cinquième étape du Dakar 2020, le parcours reliant Al-'Ula à Haïl est court et vite avalé, mais impose une longue portion de jonction aux concurrents. Aux 353 km chronométrés s'ajoutent en effet 210 km pour atteindre le bivouac qui amènera sur une étape chronométrée plus longue de 120 km demain.

Dans le décor sablonneux du jour, des rochers plantés dans le désert particulièrement volumineux serviront de points de repère pour éviter la faute de navigation qui coûte cher ! Moins techniques mais tout aussi impressionnantes que des dunes, de grandes collines de sable se dressent devant les pilotes. Les descentes, quelquefois parsemées d’herbes à chameau, demandent encore davantage de finesse de pilotage.

Sainz en patron après la mi-étape

C'est dans ces conditions que se lançait Stéphane Peterhansel, vainqueur de l'étape de la veille, en tête dès le premier checkpoint situé après 51 kilomètres. Déjà 2'36 devant l'autre Mini de Sainz (16e provisoire) à ce point de passage initial, le Français voyait cependant El Matador reprendre le contrôle de son parcours et même lui passer 2'30 devant à son tour, une fois le troisième checkpoint passé au kilomètre 152. Revenu ainsi dans la course pour la victoire d'étape, Sainz s'assurait de marquer à la culotte Nasser Al-Attiyah, dernier rempart Toyota actuel face à l'armada Mini, et occupant la tête de la spéciale.

C'est en leader de l'étape que Sainz poursuivait sa belle progression : passé au kilomètre 250 en tête avec 0"12 sur Al-Attiyah, l'Espagnol voyait surtout Peterhansel décrocher toujours un petit peu plus et pointer à cette fois plus de six minutes. Un écart que le pilote Mini parvenait cependant à vaillamment maintenir sur les 100 kilomètres suivants puis jusqu'à l'arrivée, tandis qu'Al-Attiyah concédait tout d'abord 1'45 à l'Espagnol, avant de rallier l'arrivée à près de trois minutes de retard.

C'est désormais avec près de six minutes d'avance que Sainz occupe la tête du général dans la catégorie autos, toujours devant Al-Attiyah et Peterhansel.

Autos - Classement général provisoire après l'étape 5

Pos. # Pilote / Copilote Voiture Temps Écart 1 305 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini 19h04m13s 2 300 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota 19h10m12s +5m59s 3 302 Stéphane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 19h22m06s +17m53s 4 309 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Zhiltsov Toyota 19h35m32s +31m39s 5 311 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 19h36m18s +32m05s 6 315 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century 19h48m57s +44m44s 7 304 Giniel de Villiers Alex Haro Toyota 19h50m39s +46m26s 8 307 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota 20h09m07s +1h04m54s 9 324 Yasir Seaidan Alexy Kuzmich Mini 20h40m17s +1h43m04s 10 335 Jérôme Pélichet Pascal Larroque Optimus 21h15m20s +2h11m08s

Autos - Classement de l'étape 5