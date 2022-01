Autos, Étape 6 - Terranova vainqueur, Loeb perd du terrain

Ça y est, nous avons atteint la moitié du Dakar 2022 ce vendredi, après sept intenses journées de course, particulièrement mouvementées. Mais celui à qui tout sourit est manifestement Nasser Al-Attiyah, qui a quasiment une heure d'avance sur ses plus proches rivaux.

La sixième étape des voitures et camions, toujours autour de Riyad, était similaire à celle des motos hier, avec 347,57 kilomètres chronométrés. Au premier checkpoint, Carlos Sainz donnait le rythme après s'être élancé 16e – repositionné par l'organisation après avoir cassé un amortisseur ce jeudi –, mais une quinzaine de kilomètres plus loin, un autre amortisseur a rendu l'âme sur l'Audi RS Q e-tron de l'Espagnol, et encore une fois, Stéphane Peterhansel s'est arrêté pour l'aider. Sainz a néanmoins laissé filer une petite demi-heure.

Yazeed Al Rajhi (Toyota) était en tête au deuxième checkpoint, sept secondes plus rapide qu'Al-Attiyah, mais quand les zones rocheuses dans les canyons ont commencé à apparaître après 115 kilomètres, Al-Attiyah a pris les commandes avec 17 secondes d'avance sur Al Rajhi et 1'16 sur Orlando Terranova.

Sainz était compétitif avant qu'une roue ne se détache après le 190e kilomètre ; à ce stade, Al-Attiyah comptait 1'02 d'avance sur Terranova et 2'03 sur l'Audi de Mattias Ekström. Terranova est toutefois parvenu à arracher la victoire dans les dunes des 40 derniers kilomètres, devançant Ekström de 1'06 et Al Rajhi de 1'49, alors qu'Al-Attiyah était finalement relégué à plus de six minutes.

Et pourtant, le Qatari fait une bonne opération, car son principal rival pour la victoire finale, Sébastien Loeb, a laissé filer un quart d'heure de plus, perdant la deuxième place du général au profit d'Al Rajhi et se retrouvant relégué à plus de 50 minutes. Place, désormais, à la journée de repos ce samedi.

Classement général provisoire après l'Étape 6

Pilote Auto Écart Pénalité 1 N. Al-Attiyah Toyota 20:37'24 2 Y. Al Rajhi Toyota +50'19 2'00 3 S. Loeb BRX +50'25 4 L. Alvarez Toyota +1:06'58 5 J. Przygonski Mini +1:16'25 6 V. Vasilyev BMW +1:22'08 7 O. Terranova BRX +1:24'00 12'00 8 M. Prokop Ford +1:30'30 7'00 9 S. Halpern Mini +1:37'25 10 V. Žala Mini +2:11'17 3'00