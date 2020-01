Autos, étape 6 - Doublé pour Peterhansel, Sainz sous contrôle

Pour la quatrième journée consécutive, la victoire d'étape est revenue à l'équipe X-raid. Peterhansel s'est adjugé le succès du jour avec 1'27" d'avance sur Sainz dans l'un des autres buggy MINI.

Le changement de décor est radical. Cette fois-ci, la spéciale est à 100% composée de sable, en hors-piste sur sa totalité. Après une première partie plutôt rapide, les experts du franchissement ont l’avantage dans les dunes. En particulier, les pilotes qui ont anciennement forgé leur coup de volant dans le désert du Sahara partent avec un avantage.

Nasser Al-Attiyah, détenteur de la dernière victoire en date sur le Dakar 2019 (disputé au Pérou), a complété le top 3 de l'étape du jour, au volant de son Toyota Hilux. Le Qatari était parvenu à rester dans la même minute que ses rivaux MINI lors de la première moitié de l'étape, avant de finalement achever les 477 kilomètres chronométrés à trois minutes, en cinquième position. Il est désormais distancé de 7'36'' au général, tandis que Peterhansel accuse de son côté un retard total de 16'18''.

Yazeed Al-Rajhi, lui aussi sur Toyota, maintient les pilotes MINI alertes au terme de cette étape disputée dans des dunes sablonneuses. Quatrième du jour, il est cependant maintenant à plus de 36 minutes au général, toujours en quatrième position. De son côté, Orlando Terranova a encore lâché près d'un quart d'heure aujourd'hui et voit ses chances de succès s'éloigner de plus en plus. Sixième de l'étape, Fernando Alonso a passé avec succès le test d'un parcours bien plus technique pour un débutant, en ralliant l'arrivée à 7'56'' de Peterhansel. Une performance dont l'Espagnol peut se montrer fier, et encore plus convaincante que sa vitesse affichée sur les étapes rocheuses en début de rallye. Il demeure distancé de près de trois heures au général après avoir perdu plus de deux heures sur des réparations dans la deuxième étape de l'épreuve.

Après une pause bien méritée samedi, les concurrents reprendront la compétition de Wadi ad-Dawasri pour se rendre à Riyadh et disputer dimanche la plus longue spéciale chronométrée, longue de 546 km.

Autos - Classement général provisoire après l'étape 6

Pos. Pilote Voiture Écart 1 Carlos Sainz Mini 23h33m05s 2 Nasser Al-Attiyah Toyota +07m46s 3 Stéphane Peterhansel Mini +16m18s 4 Yazeed Al-Rajhi Toyota +36m46s 5 Orlando Terranova Mini +43m52s 6 Mathieu Serradori Century +50m19s 7 Giniel de Villiers Toyota +55m39s 8 Bernhard ten Brinke Toyota +1h12m52s 9 Yasir Seaidan Mini +2h00m09s 10 Benediktas Vanagas Mini +2h38m24s

