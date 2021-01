Stéphane Peterhansel ajoute un 14e Dakar à sa légende !

Après quasiment deux semaines de compétition sur un parcours très exigeant, tracé en Arabie saoudite, il restait 200 kilomètres à affronter entre Yanbu et Djeddah pour conclure cette édition 2021 du Dakar. Le suspense n'était pas aussi intense que dans la catégorie Motos ce vendredi, mais il fallait tout de même voir le bout des derniers cordons de dunes pour enfin souffler. Avec un quart d'heure d'avance au classement général, Stéphane Peterhansel savait que seule une grosse erreur ou un ennui technique pouvait lui coûter la victoire finale.

Avec son copilote Édouard Boulanger, le Français s'est appliqué comme il a su le faire tout au long du rallye, faisant preuve d'une régularité et d'une solidité sans faille. Il avait également l'avantage de ne pas avoir à ouvrir la route ce vendredi, contrairement à son concurrent Nasser Al-Attiyah.

Lire aussi : Kevin Benavídes remporte le Dakar 2021 !

Prudent, Peterhansel a laissé la prise de risques à son coéquipier Carlos Sainz sur ce dernier acte, tandis qu'Al-Attiyah n'a pas pu faire grand-chose, voyant bien que le leader du classement général resterait indéboulonnable. Tenant du titre mais touché par de nombreuses galères cette année, Sainz termine l'épreuve sur une victoire d'étape tout en assurant définitivement la troisième place finale. L'Espagnol s'est imposé aujourd'hui avec 2'13 d'avance sur Al-Attiyah et 2'53 sur Peterhansel.

À 55 ans, Stéphane Peterhansel confirme s'il le fallait encore sa réputation de "Monsieur Dakar" en s'imposant pour la 14e fois sur l'épreuve, améliorant ainsi son propre record. Il s'agit de sa huitième victoire dans la catégorie Autos (après 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 et 2017), qui vient s'ajouter à ses six succès à moto (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998). C'est la première fois qu'il s'impose avec Édouard Boulanger à ses côtés, puisque les deux hommes ont entamé leur collaboration il y a quelques semaines seulement.

Classement final provisoire du Dakar 2021