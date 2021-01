Autos, Étape 6 - Sainz n'abdique pas, Loeb à l'arrêt

La cinquième étape du Dakar a fait beaucoup de dégâts hier, à tel point que les organisateurs ont souhaité alléger le parcours du sixième acte entre Al Qaisumah et Haïl. Une réponse aux nombreux retards enregistrés la veille, qui a également permis de lancer l'étape du jour plus tard que prévu et d'accorder un peu de répit, avant une journée de repos, samedi, qui sera la bienvenue pour tout le monde. Il y avait donc 348 kilomètres de spéciale à boucler à travers les dunes et sur un terrain entièrement fait de sable ce vendredi. Le parcours a ainsi été amputé d'une centaine de kilomètres par rapport à son tracé initial.

La journée a très mal commencé pour Sébastien Loeb, qui accumule les galères sur ce Dakar. Dans le coup au premier point intermédiaire, le Français s'est retrouvé à l'arrêt au 97e kilomètre, triangle de suspension cassé. C'est un énorme coup dur pour l'équipage du BRX Hunter, qui a dû attendre plusieurs heures l'arrivée du camion d'assistance, et qui concèdera énormément de temps une fois l'arrivée ralliée.

Aux avant-postes, Carlos Sainz s'est rebiffé. Le tenant du titre a mis derrière lui les erreurs de navigation de ces trois derniers jours et a transformé son coup de gueule de jeudi contre le tracé de l'édition 2021 en agressivité positive au volant. Aujourd'hui, aucune incartade pour le duo du buggy Mini, qui s'est imposé avec la même autorité que dimanche dernier, quand tout allait encore bien pour lui ! Yazeed Al-Rajhi, malheureux ces derniers jours et distancé au classement général, a pris la deuxième place à 4'03 de Sainz.

Le choc des titans a quant à lui vécu un nouvel épisode intense, entre Stéphane Peterhansel et Nasser Al-Attiyah. Longtemps le Français a paru bien parti pour accroître son avance sur le Qatari, comptant même plus de deux minutes d'avance à certains points de passage. Mais Al-Attiyah ne lâche rien et a remis les gaz en fin d'étape, au point de devancer de quelques secondes le buggy Mini du leader. On peut parler de statu quo puisque le pilote Toyota termine à 7'16 de Sainz et Peterhansel à 7'34, l'écart entre les deux hommes au général se réduisant donc de 18 secondes seulement.

Vainqueur la veille, Giniel de Villiers a souffert en jouant les ouvreurs sur cette étape, qu'il boucle à 22'20 de Sainz. Stéphane Peterhansel conserve la tête du Dakar avec 5'53 d'avance sur Nasser Al-Attiyah, tandis que Carlos Sainz efface une petite partie de son retard, qu'il réduit à 40'39.

Classement général provisoire après l'Étape 6