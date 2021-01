Autos, Étape 1 - Sainz en grand patron, Loeb distancé

Sur les 277 premiers kilomètres de spéciale du Dakar 2021, la vérité de la veille n'était pas celle du jour. Entre Djeddah et Bisha, les pistes de sable et de terre recelaient quelques pièges de navigation mais pas de difficulté majeure, et pourtant des premières différences ont été faites.

Après un peu plus de trois heures de course, Nasser Al-Attiyah est le premier à en avoir terminé, mais le pilote Toyota a toutefois laissé échapper du temps sur ses concurrents directs et fait partie de ceux qui ont fait une mauvaise opération. Mauvaise opération qu'a également réalisée Sébastien Loeb, qui accusait déjà un quart d'heure de retard au premier pointage du jour...

Les leaders du jour, il fallait les chercher plutôt du côté de chez Mini X-raid, où l'on a fait le show. Car le premier duel de ce Dakar a été fratricide, entre les deux buggys de Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz, parti bien après en raison de sa crevaison dans le Prologue de la veille. Lorsque le Français est arrivé, il avait déjà une confortable avance de 12 minutes sur Al-Attiyah. Il fallait toutefois attendre le verdict de Sainz pour en savoir plus sur cette première joute... Le tenant du titre a d'abord donné le sentiment de lâcher du lest, mais au prix d'une fin d'étape menée tambour battant, il a devancé son coéquipier de 25 secondes, alors qu'il comptait plus de trois minutes de retard au 222e kilomètre !

Derrière, certains outsiders ont réalisé une très belle première étape, à l'image de Martin Prokop (Ford) et Mathieu Serradori (Century), bien que concédant quelques minutes au vainqueur du jour. Du côté de la nouvelle équipe BRX Prodrive, la première addition est salée. Nani Roma a limité la casse pour terminer à 9'39, tandis que Loeb a lâché pas moins de 24'14.

Au classement général à l'issue de cette première étape, Sainz s'installe en tête du Dakar avec huit petites secondes d'avance sur Peterhansel. Prokop est troisième à 2'59 tandis que Roma est à 9'22, Al-Attiyah à 11'58 et Loeb à 23'55.

Classement provisoire après l'Étape 1