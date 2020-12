Voici le BRX Hunter, avec lequel Loeb et Roma partiront en chasse !

Sébastien Loeb et Nani Roma participeront à la 43e édition du Dakar, en janvier prochain, avec l'équipe Raid Xtreme. Pour cette nouvelle aventure, ils seront au volant de deux BRX T1 conçus et construits par la célèbre équipe britannique Prodrive.

Le Bahrain Raid Xtreme a baptisé son 4x4 à moteur essence V6 de 3,5 litres "Hunter". Le team a effectué un mois de tests intensif à Dubaï en novembre pour peaufiner chaque détail et compenser le manque de compétitions de préparation que la pandémie COVID-19 a provoqué en cette année 2020.

La couleur du 4x4 Hunter, qui vise à concurrencer les MINI X-Raid et les Hilux du Toyota Gazoo Racing, qui ont dominé la catégorie principale du Dakar ces dernières années, est un rouge vif. Son aérodynamisme, mis au point par Ian Callum, est très reconnaissable, avec des formes fort soignées, presque dignes d'une voiture de circuit.

La livrée se veut sobre et ne rompre pas la couleur rouge, à l'exception du logo Prodrive sur l'aile arrière et les plaques de toit. Le mot "Hunter" apparaît à l'arrière du véhicule en lettres blanches. "Le BRX Hunter s'appuie sur l'expérience acquise par Prodrive en compétition au plus haut niveau du sport automobile mondial depuis plus de trois décennies. Nous avons construit ce que nous pensons être le meilleur véhicule possible pour affronter le Dakar", déclare David Richards, directeur de l'équipe BRX, pour qui évidemment ce que vaut l'engin compte bien plus que son look.

Cliquez sur les flèches latérales pour consulter les photos de la galerie

Livrée Bahrain Raid Xtreme 1 / 11 Photo de: Bahrain Raid Xtreme team Livrée Bahrain Raid Xtreme 2 / 11 Photo de: Bahrain Raid Xtreme team Livrée Bahrain Raid Xtreme 3 / 11 Photo de: Bahrain Raid Xtreme team Livrée Bahrain Raid Xtreme 4 / 11 Photo de: Bahrain Raid Xtreme team Livrée Bahrain Raid Xtreme 5 / 11 Photo de: Bahrain Raid Xtreme team Livrée Bahrain Raid Xtreme 6 / 11 Photo de: Bahrain Raid Xtreme team Livrée Bahrain Raid Xtreme 7 / 11 Photo de: Bahrain Raid Xtreme team Livrée Bahrain Raid Xtreme 8 / 11 Photo de: Bahrain Raid Xtreme team Livrée Bahrain Raid Xtreme 9 / 11 Photo de: Bahrain Raid Xtreme team Livrée Bahrain Raid Xtreme 10 / 11 Photo de: Bahrain Raid Xtreme team La voiture de Bahrain Raid Xtreme avec Sebastien Loeb 11 / 11 Photo de: Bahrain Raid Xtreme team

"La voiture a été conçue spécifiquement pour les conditions extrêmes du désert et a subi des tests rigoureux pour la préparer à ce à quoi elle sera confrontée. Avec Sébastien Loeb et Nani Roma au volant de chaque voiture, nous sommes confiants d'avoir un ensemble pour vraiment être des concurrents sur notre premier Dakar."

Le nonuple Champion du monde des Rallyes est heureux de se lancer dans un nouveau défi. Tombé amoureux de l'expérience que représente le Dakar, il se lance dans l'aventure avec son copilote de toujours, Daniel Elena. "C'était formidable de pouvoir tester le Hunter à Dubaï, de travailler avec l'équipe et de voir les dernières pièces se mettre en place – nous avons appris de nouvelles choses chaque jour et maintenant, nous sommes prêts pour le Dakar 2021", assure-t-il.

"Le BRX Hunter a été conçu il y a longtemps, et jouer un rôle dans sa réalisation a été une expérience formidable", poursuit celui qui s'était laissé convaincre par la qualité du projet Prodrive après avoir visité l'usine en Grande-Bretagne. "Le Dakar est un défi vraiment spécial et faire la course avec le BRX pour son premier rallye et montrer au monde ce dont le Hunter est capable est incroyablement excitant", ajoute Nani Roma, vainqueur du Dakar en moto et en voiture.