Dakar 2020 : Rémy Vauthier remet ça

Il y a presque un an, Rémy Vauthier ralliait l'arrivée du Dakar, au Pérou, à une bonne 19e place au général, remportant la victoire dans sa catégorie aux côtés de son navigateur Pascal Larroque sur un buggy Optimus développé par MD Rallye Sport.

Un an plus tard, - et après avoir disputé (et remporté) le Morocco Desert Challenge navigué par Jean-Michel Polato -, Vauthier remet ça, prêt à écrire un nouveau chapitre, et à continuer à assouvir une passion grandissante. "C'est la passion du rallye-raid qui m'anime", a-t-il expliqué à Motorsport.com. "Je suis un passionné de dunes, et aller en Arabie Saoudite était une occasion exceptionnelle pour moi. En plus, je m'apprête à découvrir un nouvel endroit : tous les éléments étaient là pour que je prenne part à ce rallye."

L'an passé, hormis quelques soucis de navigation liés au casse-tête des "Waypoints cachés", sur lesquels bon nombre de concurrents se sont cassé les dents, Rémy Vauthier et Pascal Larroque avaient connu une course relativement limpide, sans souci particulier sur leur buggy Optimus.

Rémy Vauthier a tout naturellement choisi de demeurer fidèle à l'Optimus et à MD Rallye Sport, qui proposera une version évoluée du véhicule sur le Dakar 2020.

"Antoine [Morel, directeur de MD Rallye Sport] travaille le jour sur les Optimus et réfléchit la nuit à ce qu'il pourrait faire pour les améliorer !", continue Vauthier. "Il n'arrête pas… Il a considérablement amélioré le véhicule qui est plus léger, dispose de nouvelles suspensions, un meilleur refroidissement…"

"Je crois sincèrement que l'Optimus est véritablement le meilleur véhicule que l'on puisse trouver dans la catégorie amateur."

"J'avais initialement l'intention de disputer le Rallye du Maroc pour me préparer. Mais j'ai préféré garder le budget pour faire davantage de tests et de préparation, je vais notamment faire quatre journées d'essais en Espagne pour tester les nouvelles évolutions."

Le parcours du Dakar 2020 Photo de: A.S.O.

Un galop d'essai nécessaire pour cerner les évolutions de l'Optimus, mais le départ en Arabie Saoudite n'en ressemblera pas moins à un véritable saut dans l'inconnu pour Rémy Vauthier et la quasi-totalité des concurrents.

"Cela va être la découverte, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau du parcours, hormis quelques images que l'on nous a montrées des reconnaissances", explique Vauthier. "Et c'est ce qui est extraordinaire : arriver dans un endroit où peu de monde est passé, un désert quasiment vierge car c'est tellement immense qu'il y a forcément des quantités d'endroits très peu parcourus. Ce n'est pas un terrain de jeu pour le rallye-raid, comme le Maroc où le moindre chemin est connu. C'est une véritable page blanche."

Autre nouveauté pour Rémy Vauthier : c'est Gérard Dubuy qui l'accompagnera dans le rôle de navigateur pour cette édition 2020. "En tant qu'ancien motard, Gérard est forcément un bon navigateur", explique Rémy Vauthier. "Je me réjouis de partir avec lui car c'est quelqu'un de très intelligent, très fin, qui connaît son rôle, je ne me fais pas de souci."

Ainsi armé, Rémy Vauthier est prêt à relever ce nouveau challenge, et essayer de faire mieux encore qu'en 2019.

"L'objectif est le même pour tout le monde : grignoter quelques places par rapport à l'année précédente. Nous avons terminé 19e l'an passé, gagné notre catégorie, si nous pouvons faire encore mieux nous serons très contents".

"Mais il est évident que l'objectif numéro un sera : pas de faute de pilotage, pas de faute de navigation, c'est sur cela que nous allons nous concentrer au maximum."